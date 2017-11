Andorra negocia la implantació de l’acord de París a la COP23 sobre el canvi climàtic

Des que es va aprovar l’acord de París en el marc de la COP21, 169 Estats part dels 197 signataris del Conveni marc de Nacions Unides sobre el canvi climàtic han ratificat l’acord. A Andorra, el Consell General va acordar-lo per unanimitat el 30 de novembre de 2016, i va entrar en vigor el 23 d’abril. Aquest acord va estar vigent a nivell internacional el 4 de novembre de 2016, després que més de 55 països, que suposen més del 55% de les emissions mundials, el ratifiquessin.

Per Iván Moure

