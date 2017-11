Tot són facilitats per tal que el casino s’instal·li a la capital

Conxita Marsol vol sí o sí que el casino estigui a la capital. Ho ha dit per activa i per passiva, i fins i tot en una ocasió va arribar a dir que si alguna de les empreses que es presenten al concurs i que tenen el projecte dissenyat per estar a Andorra la Vella necessiten del seu ajut, se li donaria «sempre que entri dins dels paràmetres de la llei».

Doncs bé, tres de les quatre empreses que proposen gestionar el casino a la capital ja han picat a la porta de la cònsol major. I ella, fidel a la seva paraula i a la llei, ha complert els seus desitjos.

Una de les empreses és Jocs, de l’excònsol major d’Ordino Ventura Espot. «Aquesta societat andorrana vol construir un edifici nou en un terreny a Prat de la Creu i ens van va emanar que si eren els adjudicataris, els autoritzaríem a construir una coberta plana que convertirien en plaça i una connexió amb l’avinguda Meritxell. Hem dit que sí, amb la condició que siguin públics la plaça, l’ascensor des del Prat de la Creu fins la plaça i una pasarel·la que unirà també Meritxell. Ells van acceptar de seguida. Està signat».

A més, aquest i el grup Cierco, que vol fer també un edifici nou, van demanar a la corporació local tancar un conveni per tenir 60 places d’aparcament al Prat de la Creu i el Parc Central. Tampoc cap problema.

I per últim també va satisfer les demandes d’un altre privat que es presenta al concurs i amb el qual el comú té un pàrquing llogat: «Ens ha demanat que si és l’adjudicatari que es rescindeixi el contracte sense complir els terminis. I també hem dit que sí», va afirmar Marsol. Tot són facilitats per tal que la futura sala de joc estigui a Andorra la Vella i no a cap altra parròquia.