Indignació a l’oposició per privatitzar l’alberg de la Comella

Mònica Codina va proposar ahir al consell del Comú d’Andorra la Vella que l’antic alberg de la Comella, que al febrer d’aquest any va tancar les seves portes, entri en concurs nacional per tal d’adjudicar la concessió de l’immoble. La idea de la consellera de Promoció Turística i Comercial va fer pujar la temperatura considerablement a la sala del consell. A l’oposició no li va agradar gens.

Això suposa privatitzar d’un equipament que per a l’antic cònsol, Jordi Minguillon, tenia un important ús social. «Ha donat dies molt agradables als ciutadans per les colònies, activitats esportives, clubs de diferents esports que s’hi van instal·lar... La consellera cinc estrelles [en referència a Codina] es pensa que tothom té capacitat econòmica però a molta gent li ha servit per exemple fer aniversaris dels fills low cost, que per posició econòmica no podien en altres llocs. A altres llocs de Catalunya funcionen així. Ara es podia haver reconvertit però ja veiem que es tracta d’externalitzar-lo i donar-li a un privat un equipament que va costar 3,5 milions d’euros».

Des del PS, Dolors Carmona també va mostrar-se «completament en contra» de privatitzar una instal·lació que «amb una mica d’imaginació, podríem gaudir tots els habitants de la parròquia. Ara ja podem dir que l’alberg de la Comella deixa d’existir».

La cònsol, però, va deixar clar que «fa trenta anys que no s’utilitzava com a alberg», havia estat tancat, havia tingut ús de competència deslleial en fer-se servir com hotel: «Volem que es facin activitats educatives o d’esport. Esperem propostes». I serà així. Majoria per vuit a quatre.