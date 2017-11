Una vintena de clients recorren a Corts la «prevaricació» de l’AREB

Una vintena de clients i exclients de Banca Privada d’Andorra (BPA) recorreran la decisió d’arxivar la querella interposada contra l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) per un presumpte delicte de prevaricació. Els afectats consideren que la llei no permetia a l’AREB bloquejar els seus comptes i que, per tant, l’ens va cometre un delicte de prevaricació. En un inici, cada particular va posar una querella individualment, però la Batllia les va agrupar per fer-ne una instrucció. Tots ells acusaven l’AREB de prevaricació i apropiació indeguda i a la consultora PricewatershouseCoopers (PwC) –encarregada d’auditar tots els comptes de l’entitat bancària– de no custodiar correctament documents de caire confidencial.



Després que la instructora, la batlle Maria Àngels Moreno, hagi pres la decisió d’arxivar la querella en considerar que no hi ha indicis de prevaricació i argumentar que l’AREB va dur a terme el bloqueig de manera legal, els clients han decidit seguir el camí de la justícia i recórrer al Tribunal de Corts. Actualment, els lletrats dels clients estan treballant amb el recurs, que l’han d’interposar com a molt tard aquest divendres.



En cas que el Tribunal de Corts dictés en el mateix sentit que ho va fer Moreno i sense un argument que els convenci, els advocats ja avancen que tornaran a recórrer la resolució a tots els ens judicials possibles.

La justificació de l’aute

Abans de dictar l’aute –igual per a tots els implicats–, Moreno va prendre declaració al president de l’AREB, Albert Hinojosa, a César Goyache i a diversos responsables de PwC, entre d’altres.



Amb tot, però, la resolució no ha convençut als clients que remarquen que no s’ha justificat sota quin precepte legal l’AREB va classificar i bloquejar els comptes. L’aute, critiquen, només especifica que es va actuar sota la llei vigent sense detallar més.

Pel que fa a PwC, els clients recorden que van haver d’entregar la documentació que se’ls requeria diverses vegades perquè l’auditora afirmava que no tenia tots els documents. Vista la rellevància i confidencialitat dels papers, els clients van emprendre accions legals contra l’empresa.

Impugnació del darrer traspàs de clients

La Plataforma d’Afectats de BPA liderada per les advocades Anna Solé i Gema Martínez van indicar ahir que impugnaran l’última migració de clients de Banca Privada d’Andorra (BPA) a Vall Banc que va tenir lloc la setmana passada i amb la qual es van traspassar fins a 87 comptes de 45 clients, amb un valor de cinc milions d’euros.



Les lletrades impugnen la resolució per no estar d’acord amb la classificació dels clients qualificats com a no aptes per ser traspassats a Vall Banc. Aquesta demanda se suma a les altres que les advocades han interposat, en desacord amb totes les migracions de clients de BPA a Vall Banc des de la intervenció de l’entitat.