El grup de lluita contra el blanqueig de diners i contra el terrorisme del Consell d'Europa, Moneyval, ha fet públic l’informe corresponent a la cinquena avaluació, en la qual destaca que ha acollit de manera satisfactòria les reformes realitzades recentment per les autoritats andorranes per fer front als riscos identificats, però ha exigit millores. Així, es destaca que les autoritats andorranes han adquirit una comprensió raonablement completa del risc de finançament del blanqueig de capitals i el terrorisme que afronta el país. Tanmateix, demana que es dugui a terme una supervisió política clara per controlar l'execució dels plans d'acció adoptats per mitigar aquests riscos. En aquest sentit, cal recordar que el Consell General ja va aprovar la llei per prevenir el blanqueig i la tipificació del delicte fiscal.

Des del Moneyval se subratlla que és evident que el compromís polític a Andorra ha estat el fet de fer canvis “radicals” en la legislació relativa tant al blanqueig de capitals com al finançament del terrorisme. Malgrat això, es remarca que mentre que les autoritats utilitzen sistemàticament la informació financera proporcionada per la Unitat d'Intel·ligència Financera (Uifand) per desenvolupar investigacions sobre casos de blanqueig de diners, la relació entre les investigacions i els processos judicials i les posteriors resolucions obtingudes sembla ser “modesta”.



L'informe també afirma que Andorra ha promulgat un marc jurídic sòlid per a la delinqüència del finançament del terrorisme i que l'absència de processos per aquest delicte sembla estar d'acord amb el perfil de risc del país.

Al mateix temps, l'informe conclou que, tot i que les grans entitats financeres d'Andorra avaluen i semblen tenir en compte àmpliament els riscos de blanqueig de capitals i de finançament del terrorisme, sembla que aquests riscos es poden minvar fins a cert punt. També s’assenyala que les institucions financeres més petites i les empreses i professions no financeres designades (com ara advocats) semblen menys conscients dels riscos. L'informe també posa en relleu el fet que els recursos limitats disponibles amb què compta a la Uifand han obstaculitzat el seu paper de supervisió. A més, subratlla la necessitat de millorar el compromís estratègic i la coordinació d'activitats entre la unitat d'intel·ligència financera i altres autoritats de supervisió.



Finalment, des del Moneyval es lloa a Andorra per buscar i prestar assistència legal a les jurisdiccions estrangeres i recomana l'eliminació de la doble criminalitat com a requisit per prestar assistència judicial recíproca.