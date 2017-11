El jutge veu indicis de delicte d’estafa en el ‘cas Nadia’

El jutjat d’instrucció 1 de la Seu d’Urgell ha acabat la investigació per un presumpte delicte d’estafa als pares de Nadia Nerea i conclou que veu indicis de delicte. Així ho recull la interlocutòria en què es demana a les parts que demanin l’obertura del judici oral en els pròxims deu dies, presentant els seus escrits d’acusació o la petició de sobreseïment del cas. En aquesta interlocutòria, a més, es concreta que, segons la investigació dels Mossos d’Esquadra, els investigats haurien recaptat 1.111.317 euros en donatius per al tractament mèdic de la seva filla, que pateix una malaltia rara, a través de comptes bancaris. No s’ha pogut establir, però, la quantitat que podrien haver recaptat en efectiu. Dels 1,1 milions, concreta l’escrit, la parella s’hauria gastat 792.417 euros.

Segons el jutjat, després de les investigacions, hi ha prou indicis que apunten que els dos encausats, Fernando Blanco i Marga Garau, havien estat dedicant-se conjuntament i de manera acordada a «orquestrar una estafa utilitzant la seva filla malalta d’11 anys». «Els investigats van fer ús de la seva filla, menor, diagnosticada de Tricotiodistrofia, per recaptar fons amb l’excusa de destinar-los al seu tractament», continua l’escrit. La manera de fer-ho, recull la interlocutòria, va ser anant a programes de televisió, concedint entrevistes a diversos mitjans i a través d’actes benèfics amb públic en directe amb arguments diversos per sol·licitar donacions, amb un únic punt en comú, «la seva falsedat», assegura el jutge. Segons la interlocutòria, els pares només han acreditat despesa mèdica privada per valor de 4.000 euros. Segons els investigats, la resta de diners gastats, els haurien invertit en suposats doctors o clíniques sense aportar dades que acreditin la veracitat d’aquestes declaracions. També ha quedat acreditat, segons el jutge, que la malaltia de la menor és genètica i que no se’n coneix la cura. Tot i això, es desmenteix que la malaltia generi un risc imminent de mort de la menor, tal com els pares asseguraven. De la fase d’instrucció també es desprès, segons el jutge, que la parella no tenia cap més ingrés que les donacions que rebia i que els pares de la Nadia utilitzaven aquests diners per pagar factures tant del supermercat com d’hotels o restaurants on anaven.