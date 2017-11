Pista exigent per trencar la ratxa fora i assolir la primera victòria

Després d’un viatge maratonià, el BC MoraBanc Andorra afronta el matx amb l’Unics Kazan amb la possibilitat sobre la taula d’obtenir la primera victòria a domicili de la temporada, i de mostrar una imatge diferent a la posada en escena en anteriors cites de la competició continental. El duel es juga a les 16.45 hores a la ciutat russa.



L’Unics ha disputat dos partits com a local, i no ha deixat escapar cap victòria. En el primer va aconseguir imposar-se al Lavallois Metropolitans (76-68), mentre que en el segon va ser davant el Fiat Torí (101-93). A la primera volta es va imposar al Principat per 68-76. Destaca per ser «un equip que juga molt físic, amb jugadors de gran envergadura. El seu joc és el que s’està imposant ara a nivell d’Eurolliga, amb una defensa amb molts contactes i canvis, i que has d’adaptar al teu joc per estar encertat, jugar bones situacions d’atac i sobretot en treure tirs des de les cantonades», indica Francesc Solana, director general del MoraBanc. El conjunt andorrà necessita guanyar partits a l’EuroCup per classificar-se per a la següent fase: «Érem conscients al principi que el calendari ens donava la possibilitat que al mes de desembre havíem d’arribar bé, i que segurament ens falta alguna de les victòries que hem tingut a mà com la de Torí on vam fer un bon partit i vam tenir a prop del triomf, però crec que si guanyem aquests partits de casa tindrem moltes opcions d’entrar entre els quatre primers».

Solana: «Juguen en defensa amb molts contactes i amb molts canvis, i has d’adaptar al teu joc per estar encertat»

Els andorrans són penúltims del grup A amb un balanç d’una victòria i quatre derrotes. Els russos són segons amb tres triomfs i dos enfrontaments perduts. El tècnic de l’Unics, Dimitrios Priftis, assegura que aquest «és un partit important per a nosaltres. Sabem que l’Andorra jugarà dur i hem d’estar preparats per això», i per vèncer «és bàsic el treball en equip. La concentració i el joc intens, els rebots i els llançaments de llarga distància seran decisius». Un dels seus jugadors, Danilo Andusic, remarca que serà «un partit difícil. L’Andorra arriba en bona forma després d’una gran victòria al campionat espanyol. Necessitem concentrar-nos al màxim per no donar-los oportunitats i jugar bé en defensa si volem guanyar».

Triomf històric

El MoraBanc es presenta a Rússia després d’una victòria que no va ser qualsevol, per la manera que va materialitzar-se i per la diferència en el marcador que va produir-se. Va imposar-se al Reial Betis Energía Plus per un contundent 96-86, guanyant de 28 punts. Aquest és el tercer triomf més ampli dels andorrans a l’ACB. La xifra iguala a la que va aconseguir la temporada 1994-95 contra el 7Up Joventut (84-56). El rècord absolut dels andorrans va produir-se la 93-94, vencent al Forum Valladolid de 35 (108-73). La segona marca és més propera en el temps, la 15-16, de 31 davant el Fiatc Joventut (96-65).

Minicopa Endesa

L’Alqueria del València Basket serà la seu de la fase prèvia de la Minicopa Endesa, que es desenvoluparà el 8 i 9 de desembre, amb la participació de 16 equips de categoria infantil, entre ells el del MoraBanc. D’aquí sorgiran sis classificats, que s’uniran a l’Herbalife Gran Canària i el Real Madrid a la fase final del torneig, que es portarà a terme a Gran Canària durant la Copa del Rei, del 15 al 18 de febrer de l’any vinent.



Els equips estan distribuïts en quatre grups de quatre conjunts. El líder de cadascun es classificarà per a la fase final a les illes Canàries. Les dues places restants sorgiran de les eliminatòries directes que disputaran els segons de cada grup. El MoraBanc es troba al D juntament amb el Fundació 5+11 Baskònia, Tecnyconta Saragossa i Movistar Estudiantes. El primer dia de competició s’estrena amb els aragonesos, per jugar després amb els madrilenys. L’endemà ho farà amb els bascos. Al grup A hi són l’Unicaja Andalusia, UCAM Múrcia, Montakit Fuenlabrada i Guipúscoa Basket GBC, al B Divina Seguros Joventut, Bilbao Basket, València Basket i Cenor Obradoiro CAB; i al C FC Barcelona Lassa, Reial Betis Energía Plus, Iberostar Canàries i San Pablo Burgos.

La selecció femenina de 3x3 es classifica pels Campionats del Món de Manila

El projecte del 3x3 desenvolupat des de fa uns anys per la Federació Andorrana de bàsquet (FAB) continua donant els seus fruits. La selecció femenina absoluta es classifica com a desena pels Campionats de del Món, que es realitzaran a Manila (Filipines) del 12 al 16 de juny del 2018. La resta de països que també participaran a l’esdeveniment són Argentina, Xina, República Txeca, França, Hongria, Itàlia, Iran, Kazakhstan, Malàisia, Holanda, Filipines, Rússia, Espanya, Suïssa, Turkmenistan, Estats Units, Veneçuela, Bahrain i Alemanya. Qui es va quedar a les portes de la classificació per al Mundial és la selecció masculina, que haurà d’esperar a la renúncia d’algun dels països per ser-hi present, tot i que la norma d’universalitat, com a país europeu, ho fa més complicat.

La FAB destaca especialment la fita del combinat femení per l’entrada del 3x3 al programa olímpic de cara als Jocs de Tòquio del 2020, que comporta que molts països hagin intensificat la seva tasca en aquesta modalitat. A finals d’aquest mes l’ens ha de confirmar la participació als Mundials, que es manté incerta per motius econòmics. D’altra banda, treballa per a que la selecció masculina i femenina participin als Jocs del Mediterrani de Tarragona i als 3x3 Europe Cup Qualifiers, que es disputaran l’any vinent.