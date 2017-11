La sub-19 finalitza amb una derrota contra Bòsnia

Derrota a l’últim enfrontament de la fase de classificació per a l’Europeu sub-19. La selecció va caure davant l’amfitriona, Bòsnia i Hercegovina, per 1-2. Aquest resultat la coloca a la darrera plaça del grup 11.

Grau és expulsat al minut 79 després de veure la segona targeta groga



El pes del partit va ser per als balcànics, amb els andorrans intentant sorprendre a través de contraatacs. Al minut 40 Alavedra va fer lluir al porter Kovac, que enviava la pilota a córner. Quan aquest es va servir els bosnians van sortir a la contra i aconseguien posar-se per davant, amb Catic marcant. Al segon temps es va mantenir el plantejament. Al 53 Garcia cometia penal sobre Sabanadzovic, que Celikovic s’encarregava de transformar. Només dos minuts després va haver-hi una pena màxima a l’altre àrea, per una falta de Celikovic sobre Ricard, que el mateix davanter s’encarregava de materialitzar. Grau al 79 veia la segona targeta groga i era expulsat. «Ha esat un partit molt ben treballat i on l’equip un altre cop ha estat a l’alçada», indicava el seleccionador andorrà, Jesús Julián Lucendo. A l’altre enfrontament de la jornada Geòrgia i França van empatar (1-1). Els gals es classifiquen com a primers de grup amb 7 punts, seguits per Bòsnia amb sis, Geòrgia amb dos i Andorra amb un.