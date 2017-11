Torres assegura que els informes de l'heliport són favorables

El ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, va indicar ahir que els informes tècnics sobre la construcció de l’heliport a Tresoles, que està elaborant un grup d’experts francesos, són «favorables». Els informes analitzen la ubicació, així com el nombre de vols, entre altres.



El conseller general d’SDP, Víctor Naudi, va demanar informació sobre el projecte al Govern i en va concloure que no era viable, segons va fer públic la setmana passada. Llavors, Naudi va relatar que havien rebut un document elaborat per la Direction Générale de l’Aviation Civile francesa de dues pàgines «que no mereix ni el qualificatiu d’informe». En aquest document s’assegurava que era una zona molt restringida i de difícil accés, segons Naudi.

Ara bé, Torres va indicar ahir que això no és veritat. «SDP, evidentment, fa política de tot i ara diu que no era idoni», en unes declaracions a la premsa que va realitzar al Pas de la Casa on va presentar un nou pont sobre el riu Arieja.



Tot i això, el ministre sí que va reconèixer que els informes indiquen que s’han de fer els accessos. «L’informe dels francesos diu que hi ha una part que s’ha de corregir, però perquè s’han de fer accessos, no per res més», va assenyalar el ministre, que hi va agregar: «Depèn de la lectura que es faci del document es pot interpretar d’una manera una altra».



Malgrat això, Torres va assegurar que aquests informes aeronàutics, elaborats per un equip d’experts, «són favorables».

A finals d’any

De moment, tenen «pràcticament llesta» la part dels informes referents a la planificació urbanística. De fet, Torres va ressaltar que preveuen que a finals d’any tindran disponibles aquests documents i, llavors, els presentaran.



Preguntat sobre aquesta qüestió, ahir el secretari d’organització de Socialdemocràcia i Progrés, Joan Marc Miralles, va manifestar que «si existissin aquests informes, segur que Torres ens els hauria portat sense demanar-li. Aquestes paraules d’avui no ens valen».

La dissolució de Grandvalira es notarà el 2018-2019

Els efectes de la dissolució de Grandvalira es començaran a notar a partir de la temporada d’hivern del 2018-2019, segons va explicar ahir el cònsol d’Encamp, Jordi Torres. «Cadascú gestionarà les seves centrals de reserva i el salt important el veurem l’any que ve», va assenyalar el Torres. A més, va defensar que encara que es trenqui Nevasa, espera que existeixi un forfet únic per les estacions de Grandvalira. «Encara que sigui amb un preu més elevat, però que les persones que volen esquiar en els dos entorns que tinguin aquesta possibilitat», va assenyalar Torres.

Ordino publicarà avui el plec de bases del concurs per millorar les pistes d’Arcalís, en les quals el soci majoritari de Saetde, Joan Viladomat, preveu presentar-s’hi. El comú encampedà, però, està estudiant si es suma a la proposta. «És una anàlisi que en el si del comú no ho hem fet», va dir Torres.