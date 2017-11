Un embelliment del Pas de la Casa gradual

El Govern ha encetat un procés gradual per embellir el Pas de la Casa i ho ha començat a fer amb una passarel·la que discorre paral·lelment el riu Arieja. De moment, s’ha construït una primera fase que s’inicia en el pont que creua el fluvial i arriba fins a l’alçada de l’avinguda Encamp. Oficialment, aquest tram es va inaugurar ahir, amb un acte al qual va assistir el cap de Govern, Toni Martí, que va explicar que aquesta primera acció ha tingut un cost de 500.000 euros. Un cop es desfaci la neu, es reprendran una altra vegada les tasques per continuar amb la construcció de la passarel·la, que es finalitzaran a mitjans de l’hivern que ve. Aquesta segona part del passeig està valorada en uns 900.000 euros.



El passeig, fet de fusta, compta amb zones de repòs perquè les persones hi puguin descansar i unes vistes privilegiades a la muntanya. «L’objectiu d’aquí és que els veïns del Pas de la Casa i tota la gent que està en tota aquesta zona puguin fer com un circuit», va explicar ahir el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, també present a l’acte.

Tant Torres com Martí van indicar que això s’engloba dins d’un pla per embellir el Pas de la Casa. Per això, de cara l’any que ve també s’iniciaran les tasques per millor l’avinguda del Consell General. Martí va assegurar que la localitat encampadana «ha pesat moltíssim sobre el PIB d’Andorra i ha generat molta riquesa». Per tant, ara des del Govern «se li vol donar un nou impuls». Ara bé, va argumentar que en aquest projecte d’embellir el Pas de la Casa també hi han de treballar conjuntament el sector públic i privat.

Per la seva part, el cònsol d’Encamp, Jordi Torres, va afirmar que des de la corporació local també tenen un projecte per embellir la localitat i Saetde per millorar el peu de pistes. «Aquesta és la nova imatge del Pas de la Casa que volem crear per ser més atractius i tenir un turisme de més qualitat. Ho estem aconseguint», va afirmar el cònsol.

Des de l’associació de comerciants Iniciativa Publicitària, el seu president, Jean-Jacques Carrié, va desitjar que això no sigui un fet aïllat. «Això que s’ha fet és una cosa bona, espero que hi hagi una continuació», va sentenciar.