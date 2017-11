El Moneyval alerta de «defectes» a les filials dels bancs

El Moneyval, la comissió d’experts en avaluació de les mesures contra el blanqueig de capitals i contra el finançament del terrorisme del Consell d’Europa, va alertar ahir en la cinquena ronda d’avaluació d’Andorra de «defectes en l’avaluació dels riscos de les activitats de les filials de la banca andorrana a l’estranger».



L’informe assenyala: «Els plans de valoració de riscos nacionals no considera plenament els perills inherents a les activitats de les filials dels bancs andorrans a l’estranger, com tampoc es disposa de dades sobre l’origen geogràfic dels beneficiats», segons es pot llegir a la pàgina 18 del document.



Les filials a l’estranger representen el 50% del negoci dels bancs andorrans, d’acord a l’anunci de l’Assocació de Bancs Andorrans (Andorran Banking) realitzat el mes passat.

Al respecte, alhora que alerta que el sector financer del país està dominat pels bancs, el Moneyval reflecteix unes dades de l’any passat: «El 30 de juny de 2016 els bancs andorrans gestionaven directament 24.470 milions d’euros mentre que les seves filials, 22.322 milions d’euros, un 60% dels quals a països de la Unió Europea i un 20% a l’Amèrica Llatina», diu l’informe. No s’especifica on és el 20% restant dels actius a l’estranger.

ONGs, gestories i duanes

El Moneyval menciona millores a realitzar a la regulació de les ONGs i les gestories, per evitar que serveixin per al rentat de diners. També demana augmentar la vigilància a les duanes per detectar més casos de tràfic de diners en metàl·lic.

Respecte de les ONGs, l’informe diu que «el règim regulador per al registre i supervisió de les entitats sense ànim de lucre no té en compte, i no és proporcionat, amb el risc d’abús per a supòsits de finançament del terrorisme».



Pel que fa a les gestories, el Moneyval explica que «les gestories s’utilitzen habitualment per introduir empreses a Andorra però que la supervisió d’aquest sector és insuficient per a la lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme».

L’autoritat avaluadora del Consell d’Europa ha «identificat com una vulnerabilitat el tràfic de diners en metàl·lic» i creu que «no sembla que s’estigui prioritzant evitar aquesta situació per part de la Duana d’Andorra».

Cas BPA

La cinquena ronda d’avaluació del Moneyval va estar influenciada pel cas BPA. A l’informe s’hi recull: «Malgrat que la fallida d’un banc durant el període de revisió és considerada per les autoritats com un cas aïllat, serveix per destacar les amenaces i les vulnerabilitats a què s’exposen els bancs».

El Moneyval també considera que la Uifand no va poder realitzar correctament la seva tasca de supervisió en algunes ocasions perquè es va veure saturada per la quantitat de feina que va suposar la caiguda de BPA, seguida de les mesures d’urgència que va emprendre l’Executiu.

Informe favorable

Malgrat el seguit de millores que demana el Moneyval, la cinquena ronda d’avaluació de l’organisme s’ha superat amb bona nota.

El Govern espera que el país se sotmeti a una sisena ronda d’avaluació en el futur per a la millora continua



«Estem molt satisfets d’haver superat la cinquena avaluació. Som conscients dels avenços realitzats i hi ha pocs països que l’hagin superat, a més a més, amb poques recomanacions», va valorar, ahir, el ministre de Finances, Jordi Cinca. Tot i això, Cinca va voler recordar que «la feina no s’ha acabat» i que es tracta d’un procés de millora contínua.

El proper pas serà l’informe de seguiment de les propostes que el Moneyval realitzarà «en un període d’entre 18 i 24 mesos». Amb perspectiva, el Govern espera que el país se sotmeti a una sisena ronda d’avaluació, encara en una data sense concretar.

El ministre també va explicar que la visita d’avaluació al país es va realitzar abans de l’aprovació de la nova Llei de blanqueig i de la modificació del codi penal que introdueix el delicte fiscal. Si aquestes normes haguessin estat aprovades, l’avaluació encara hauria sigut millor però «ja és feina avançada», va valorar Cinca.

L’informe del Moneyval publicat ahir destaca que el Principat ha acollit «de manera satisfactòria les reformes realitzades» en matèria fiscal i subratlla «l’evident compromís polític per a fer canvis radicals» en la legislació relativa tant al blanqueig de capitals com al finançament del terrorisme.

Així mateix, també destaca el «marc jurídic sòlid» del país que està col·laborant amb la persecució de les mesures implementades.