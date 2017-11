Es cou una demanda massiva pels talls a l'N-145

Hi ha un col·lectiu de gent al Principat al qual no només no li ha agradat gens els talls que s’han produït darrerament a la N-145, sinó que, lluny de quedar-se de braços creuats, tenen la intenció de mobilitzar-se. Aquests pensen que les relacions entre La Seu i Andorra no s’han vist afectades arran de la manifestació per reclamar la llibertat dels presos polítics, sinó que –assenyalen– ha estat cosa d’una sèrie de grups organitzats «que no representaven ningú» i que van anar en contra dels drets de la resta de la societat.

És més, consideren que el posicionament del Govern contrari a reconèixer Catalunya com una república independent va ser correcta i que un grup no pot forçar Andorra al contrari perquè només crearia conflictes diplomàtics.

El líder d’aquest col·lectiu és Balbino Mora, un empresari fins ara allunyat del focus dels mitjans de comunicació que s’ha afegit a la causa «per ajudar a la gent que vol denunciar aquest prejudici a tenir eines jurídiques per defensar els seus drets i interessos».

El col·lectiu ja està en tràmits per convertir-se al llarg d’aquest mes en una plataforma. A l’horitzó, el que es cou, és una denúncia massiva pels talls a la N-145. «Hi ha centenars d’afectats i, de manera indirecta, tots els residents al Principat i transfronterers. I constituim l’organisme perquè tothom qui vulgui tingui ajuda i informació sobre què ha de fer si vol denunciar uns actes [els talls] en una via pública que van en contra de la llei», exposa Balbino.

La idea del futur president és la de crear un web que ja està en construcció per coordinar aquesta denúncia massiva, que consistirà en reclamar uns perjudicis econòmics. «Tothom que vulgui podrà adherir-se a la plataforma a través d’aquest portal. Serà tan fàcil com que cadascú aporti la documentació que quantifiqui la seva pèrdua per recollir tota la informació, ajuntar-la en un expedient i entregar-la a la policia judicial espanyola», que té un local a La Seu.

Això sí, Balbino va deixar clar que aquest col·lectiu està «totalment en contra dels boicots» que no paren de reclamar nombrosos usuaris a les xarxes socials. «Això ens perjudicaria a tots. El que hem de fer és mantenir les bones relacions», sentencia.