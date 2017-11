L’oposició belga no vol que se signi el CDI amb Andorra

El Partit Socialista Belga (SPA, per les seves sigles en neerlandès), va demanar dilluns al ministre de Finances de Bèlgica, Johan Van Overteldt, que no signi el conveni de doble imposició (CDI) amb Andorra perquè consideren que el país no és prou transparent encara. El conveni es troba actualment pendent de signatura.



SPA es basa en la feina d’investigació feta per la comissió d’investigació dels Papers de Panamà al Parlament Europeu i, a través de la qual, l’esquerra nòrdica europea va demanar que s’inclogués Andorra, entre d’altres països europeus, a una llista grisa de paradisos fiscals. En la votació el més passat de l’informe final, aquesta esmena no va prosperar perquè la majoria de membres de la Comissió hi van votar en contra, al considerar que no hi ha motius suficients per incloure el país a la llista.



L’eurodiputat de Podemos Miguel Urbán, que forma part del grup de l’esquerra nòrdica, va explicar a El PERIÒDIC al respecte: «La nostra proposta volia crear una llista europea de paradisos fiscals, incloent-hi els de la Unió Europea, amb un seguit de criteris que, sens dubte, haurien fet que Andorra hi aparegués».

Reacció del Govern

El ministre de Finances, Jordi Cinca, va comentar ahir la situació amb aquest mitjà: «Es tracta d’una manifestació que l’SPA es pot permetre perquè no té responsabilitats de govern però estic segur que el Govern belga els posarà al corrent de la situació actual d’Andorra i dels avenços que s’han fet en transparència fiscal des del 2009».

Cinca també va considerar que «no té massa sentit parlar d’Andorra als Papers de Panamà o als del Paradís perquè si hi apareix és de manera marginal». El ministre va recordar que hi ha altres jurisdiccions que segueixen permetent les societats al portador, fet que a «Andorra no és possible», va assenyalar.