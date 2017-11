Els ‘Papers del Paradís’ revelen una societat de Robert

Robert està imputat per l’Audiència Nacional i ha estat relacionat per la Udef amb el rentat de la fortuna oculta dels Pujol a Andorra a través d’inversions immobiliàries a Croàcia. L’exdirector de RTVA va ser destituït del càrrec el febrer de 2014.

L’exdirector de Ràdio Televisió d’Andorra (RTVA), Francesc Robert, apareix als anomenats Papers del Paradís com a accionista de Manticora Limited, una societat registrada a Malta el 19 d’octubre de 2007. Dos anys després, quan el jutge Baltasar Garzón va començar l’operació Pretòria a Catalunya per perseguir casos de corrupció urbanística i rentat de diners, Robert va dissoldre la societat, segons ha pogut saber el Consorci Internacional de Periodistas d’Investigació, que ha estat investigant els Papers, informa La Sexta.

Per El Periòdic

