López vol saber perquè pugen els sous dels alts càrrecs

El conseller general del Partit Socialdemòcrata (PS) Pere López va presentar ahir una demanda d’informació de tot l’organigrama de personal del Govern i les remuneracions. El parlamentari considera que aquesta documentació permetrà demostrar com s’ha disparat la despesa pel que fa a alts càrrecs –un 6% superior al de l’any passat, segons va publicar EL PERIÒDIC D’ANDORRA en l’edició del 7 de novembre passat–, persones de confiança o similars i com funciona el que des de la formació es veu com «l’oficina de col·locació» de Demòcrates per Andorra (DA).

En l’escrit, López demana l’organigrama «desglossat per ministeris i departaments» amb les remuneracions «dels alts càrrecs, els de relació especial, directors, caps d’àrea i de servei, coordinadors i altres treballadors amb complement de responsabilitat o salarials».

El parlamentari socialdemòcrata va explicar que la demanda sorgeix «del neguit de la població» arran de la presentació del pressupost, amb una partida molt important de personal i que s’ha incrementat moltíssim els darrers anys: «Això contrasta amb el fet que hi ha hagut congelacions salarials i, fins i tot, retallades».