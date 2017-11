El Govern promou una campanya contra la propaganda de paper a les bústies

La Setmana europea de prevenció de residus tindrà lloc del 18 al 26 de novembre i un any més Andorra se suma a les accions per reduir la generació de residus. Aquest any, entre l’agenda destaca una campanya destinada a reduir la publicitat en paper a les bústies.

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, i el coordinador del Centre Andorra Sostenible, Javi Gómez, van presentar ahir els actes que es duran a terme durant la setmana. Calvó va recordar els esforços que es fan des del ministeri en matèria de residus, i en el marc del Pla Nacional de Residus. Així, va insistir que el Govern té molt en compte la jerarquia de residus, i en aquest sentit, la prevenció és la principal prioritat. No obstant això, també es treballa molt concretament en la recollida selectiva.

En aquesta ocasió, en el marc de la Setmana de prevenció de residus, s’ha volgut apostar per una campanya destinada a reduir la publicitat en paper que es deixa a les bústies dels ciutadans i que sovint es llença directament a les escombraries sense que ningú la llegeixi. Així, s’han editat fulletons informatius que inclouen un adhesiu amb el missatge «No publi, gràcies» per enganxar a la bústia i així reduir el paper que es consumeix i que no té una utilitat perquè els receptors no en fan ús.

Nou reglament de bosses de plàstic

També en el marc de la prevenció dels residus, el proper 24 de novembre entrarà en vigor el nou Reglament de les bosses de plàstic, que prohibeix les lleugeres i preveu altres mesures per reduir els residus de bosses. Així, estableix que ja que no es podran oferir a les caixes dels supermercats, sinó que hauran de ser sol·licitades pels consumidors, no estar visibles i lliurar-se de forma limitada.

Una darrera acció que ha destacat la ministra és la distribució d’ampolles de vidre reutilitzables que es va fer durant la Fira d’Andorra la Vella per fomentar el consum de l’aigua de l’aixeta i reduir la generació de residus d’ampolles d’aigua.

En el marc de la Setmana europea de prevenció de residus, a més, s’han previst un seguit de tallers i exposicions coordinats pel Centre Andorra Sostenible. Així, el coordinador, Javi Gómez, n’ha destacat l’exposició Plastificats, que tindrà lloc aquest cap de setmana a l’illa Carlemany i al Centre cultural i de congressos de Sant Julià de Lòria del 20 al 26 del mateix mes.

També s’ha previst un mercat de segona mà, la projecció del documental Landphilarmonic amb un taller de creació d’instruments musicals, l’Escola Verda, una xerrada d’ecologia domèstica, i diversos tallers de cuina saludable i d’aprofitament, de patchwork, de reutilització de tèxtil, de reparació de bicicletes, i de jardineria sostenible.