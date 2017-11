Gallardo sentencia que Ld’A no anirà de la mà de DA «sota cap concepte»

El president de Liberals d’Andorra ha trencat el silenci que mantenia tot l’entorn des de feia setmanes i que havia provocat que els rumors i les hipòtesis creixessin, especialment després que el cap de Govern, Toni Martí, afirmés que s’havia reunit amb el president del Grup Parlamentari Liberal, Josep Pintat, per pactar una aliança amb el sector lauredià. Jordi Gallardo es va desmarcar ahir del moviment de Pintat amb Demòcrates per Andorra (DA) i va assegurar en declaracions a EL PERIÒDIC que Liberals d’Andorra (Ld’A) «no s’ha plantejat anar de la mà de DA sota cap concepte».



Malgrat indicar que només coneix la versió de Martí i que no ha tingut ocasió de demanar-li explicacions a Pintat sobre les declaracions, Gallardo va deixar molt clar que «cap persona del projecte de Liberals d’Andorra intercanviarà el seu suport per interessos particulars, locals, territorials o personals». «Martí parla de contactes i acostaments que no em pertoca valorar a mi perquè no els ha fet ni amb mi ni amb el partit», va sentenciar tot afegint que «les dues persones involucrades són les que hauran d’aclarir aquest suposat acostament». El líder del partit no va voler qualificar els contactes de Pintat fins a no escoltar la seva versió dels fets.

Les conseqüències de perdre UL

Amb tot, Jordi Gallardo va reconèixer que si l’aliança de Pintat amb el partit de Martí tira endavant i Unió Laurediana (UL) acaba anant de la mà dels demòcrates, «DA guanyarà força i liberals en perdrà», el que podria acabar decantant el resultat dels comicis.



Un dels factors que ha propiciat l’acostament és el malestar que va generar l’anunci de dimissió d’Amadeu Rossell i que finalment no es va formalitzar. Els lauredians van ser els més exigents amb el secretari general i van insistir que el seu rampell no podia quedar només en això. L’executiva liberal, però, va acceptar les disculpes de Rossell i l’afer es va tancar.



Malgrat el malestar que aquesta qüestió va ocasionar al partit lauredià, Gallardo es va mostrar convençut que «no hi ha un distanciament entre liberals i UL». El cert és, però, que Pintat és l’home fort de Sant Julià i que sense ell els liberals poden perdre el suport d’UL i els dos consellers generals que els atorgaria guanyar a la parròquia en les pròximes eleccions generals.



Aliança amb SDP

Amb qui no es veu tan lluny políticament el president de Ld’A és amb el partit de Bartumeu. Gallardo va exposar que el president de Socialdemocràcia i Progrés (SDP) els va explicar «de viva veu» la seva proposta i que ara «correspon a l’executiva i als militants decidir si ens interessa o no». En tot cas, l’escaldenc va felicitar el progressista per la seva «transparència». «Si algú es vol apropar a un altre partit, s’ha de parlar i valorar si la proposta encaixa o no», va exposar.



Gallardo confessa que prefereix que Ld'A es presenti en solitari però reconeix que la dificultat de fer llista a totes les parròquies els obligarà a arribar a consensos

A escala personal, i remarcant que finalment serà executiva i militància qui prengui la decisió, Gallardo va reconèixer que prefereix concórrer en solitari a les eleccions generals «perquè així tots podem defensar un programa electoral i un projecte polític propi i diferenciat». Malgrat això, el líder liberal és conscient de la dificultat de formar llistes a tots els territoris i afirma que «tenir equip a totes les parròquies és l’única manera de ser una alternativa clara de govern».



El dubte neix, a parer del liberal, a l’hora de decidir si «el consens s’ha de donar abans o després de les eleccions». Vista la dificultat de ser present a tots els territoris, però, «el que està clar és que ja sigui amb un pacte previ o després del resultat, és evident que caldrà fer un esforç de consens i d’entesa» per «avançar en els temes més importants de país i no quedar-nos set anys més bloquejats com fins ara».

Amb tot, Gallardo va confessar que «si l’objectiu final és crear una llista transversal i de consens amb punts programàtics clars, he de dir que no és un model que m’agradi massa perquè és el que va fer DA en el seu dia».

Les discrepàncies amb Europa

La qüestió, de gran envergadura, que més dificultaria a SDP i Ld’A fer una aliança electoral és la seva visió sobre Europa. Tot i això, el president del partit liberal va apuntar que «nosaltres el que defensem és un sí a un acord d’associació amb la Unió Europea si és positiu i si compensa les renúncies que ha de fer Andorra. Amb això crec que tots podem estar d’acord».

Suport per portar la reforma comunal al Tribunal Constitucional

El president de Liberals d’Andorra, Jordi Gallardo, va opinar que els grups va ser «coherent» amb el seu sentit de vot a les lleis de transferències i competències. Al seu entendre, els dos vots a favor de Pintat i Camp van permetre que la reforma s’aprovés i, alhora, van deixar la porta oberta a donar el suport necessari a SDP o el PS per portar les lleis al Tribunal Constitucional si així ho creien oportú. «Si el grup parlamentari del PS o d’SDP volen portar al Constitucional aquestes lleis per esvair dubtes ens trobaran», va afirmar.

Gallardo va reconèixer que personalment el dubte sobre la constitucionalitat de les lleis «va anar creixent» i que «no em sentia a gust votant a favor un text que pot ser inconstitucional». A més, va apuntar que «hi havia més persones de l’entorn liberal que van manifestar el seu sentit oposat després de llegir els informes» encarregats pel cònsol major de Sant Julià. Amb tot, creu que la postura del grup parlamentari «no va ser incoherent».