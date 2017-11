Saboya obre portes a la innovació i els projectes que siguin sostenibles

Les oportunitats que ofereix Andorra arran del procés de transformació econòmica, han centrat bona part de la intervenció del ministre d’Economia, Competitivitat i Innovació, Gilbert Saboya, a l’auditori de l’Smart City Expo World Congress 2017, que se celebra al recinte Gran Via de Fira de Barcelona i que acabarà demà.

Saboya va explicar que la finalitat dels projectes d’innovació que s’estan treballant és convertir Andorra en un laboratori de proves o, en termes més tècnics, un living lab on les empreses tinguin les millors eines possibles per poder desenvolupar els seus productes. En aquest sentit va assenyalar que «no inventarem res però tenim la capacitat de ser bons implementant algunes de les solucions existents, i això és el millor que podem fer des del nostre país».

«No inventarem res, però podem ser bons en la implementació d’algunes solucions existents», afirma el ministre d'Innovació

Saboya també va explicar que els principals reptes que hi ha sobre la taula són la mobilitat sostenible, «treballem per integrar una plataforma multimodal de transport i el projecte del vehicle autònom», potenciar el sector del comerç i la integració de diferents sistemes de pagament.

A més, s’ha apostat per aprofitar el desenvolupament de projectes Big Data, bolcat principalment a la city scope –que es pot veure a simple vista passant per la galeria de Caldea–, que permetin millorar la qualitat de vida dels ciutadans i l’experiència dels visitants.

Projectes de l’OBSA

Paral·lelament el ministre d’Economia, Competitivitat i Innovació va fer un repàs per les principals especificitats del Principat i va recordar el procés de negociació obert amb la Unió Europea. També va mostrat alguns dels projectes que es treballen amb l’Observatori Andorrà de la Sostenibilitat (OBSA), com l’estudi sobre el potencial d’aprofitament solar en cobertes d’edificis del país i altres que s’estan efectuant amb els investigadors del Massachusets Institute of Technology (MIT), com l’esmentada city Scope i el Persuasiva Electric Vehicle (PEV) o vehicle intel·ligent, tots dos implementats amb dades del país.

Saboya va compartir taula rodona amb el director d’Innovació de la ciutat de Nova York, Jeff Merritt, la directora de Desenvolupament Urbà del Johanneberg Science Park, Maria Ådahl, la de CEO de Facens, Regiane Relva Romano, i amb l’executiu de Mastercard, Sapan Shah, informa l’ANA.

Demos a l’estand d’Actua

Pel que fa a l’activitat de l’estand d’Actua, en aquest segon dia de congrés ha arribat el torn de les presentacions d’empreses establertes al país com Podoactiva, Freemindtronic, Naos, Electrichain, Telcap, E-Beat, E-Motion, i de centres de recerca com Actuatech, l’OBSA i l’MIT, que treballen projectes del país. Durant tot el dia s’han fet demostracions de diversos projectes que han centrat l’atenció del públic especialitzat. Avui arribarà el torn de les intervencions de representants d’e-Motion, uSchuss!, i altres investigadors de l’OBSA i l’MIT faran públics més estudis.

L’Smart City Expo World Congress 2017 compta amb 675 expositors, 400 conferenciants i les companyies líders en la indústria de solucions urbanes intel·ligents. De fet, és l’esdeveniment de referència mundial. Entre les empreses que exhibiran destaquen Deutsche Telekom, Engie, Huawei, Mastercard, Microsoft, Siemens, Suez i ZTE. Els països també mostren els seus projectes i iniciatives i dins de la llista d’expositors, a part d’Andorra, es troben Dinamarca, Dubai, Suècia, Alemanya, Finlàndia, Holanda, Israel, Londres, Nova York, Noruega, Espanya i els Estats Units. A l’edició de l’any passat el congrés va reunir més de 16.000 visitants, professionals de 126 països, 420 oradors de renom i 591 expositors.