La Seu descarta que Rúbio allargui el mandat de síndic

El ple de la Seu va descartar dilluns una proposta d’acord presentada pel grup de Compromís per modificar l’ordenança municipal que regula el funcionament del Síndic Municipal de Greuges. L’objectiu de la moció era que l’actual defensor del ciutadà, Àngel Rúbio, pogués seguir en el càrrec durant un mandat més, ja que la normativa vigent estableix la limitació a un màxim de deu anys. El text el va votar en contra l’equip de govern (PDeCAT) i ERC, mentre que la CUP va posicionar-se a favor, excepte en el punt en què s’estableix la pròrroga d’ocupació de la sindicatura. Cal puntualitzar que la regidora Sílvia Iscla (PDeCAT) va abstenir-se.

En el plenari, els grups municipals van coincidir en destacar la dedicació d’Àngel Rúbio a la sindicatura i el van felicitar per la feina feta. L’escull en el debat, però, va ser la conveniència o no de modificar els terminis de mandat.

Pel que fa al tinent d’alcalde d’Urbanisme i Hisenda (PDeCAT), Jesús Fierro, va expressar el convenciment que «deu anys són un temps suficient per desenvolupar el càrrec». D’altra banda, com a membre de l’equip de govern va lamentar que Compromís plantegés una qüestió sobre normativa al ple i no a la junta de portaveus o a la reunió de grups municipals, informa RàdioSeu.

El regidor d’ERC, Xavi Munt, també va assegurar que Compromís no havia triat «la millor fórmula» per dialogar, ja que fer-ho en una sessió plenària condiciona els regidors i la mateixa persona sobre la qual es debat. Tanmateix, es va mostrar obert a reformar l’ordenança «en els espais habituals». Per la seva banda, Pau Lozano, regidor de la CUP, es va posicionar a favor de la moció, remarcant «el reconeixement a la feina del síndic, que a vegades ha hagut de treballar en condicions molt difícils». Tot i així, Lozano es va desmarcar de la pròrroga directa del càrrec d’Àngel Rúbio i va apostar per una convocatòria pública, deixant la porta oberta a l’actual defensor si no hi ha relleu. En resposta a la resta dels grups municipals, Òscar Ordeig, portaveu de Compromís, va justificar la presentació de la proposta al plenari «perquè és un lloc de debat on es pot parlar de tot». Ordeig va replicar que l’equip de govern «fa temps que no pacta temes importants amb nosaltres i això fa les sessions plenàries siguin una opció vàlida».

Escola Albert Vives

Compromís X La Seu té previst presentar pròximament una moció al ple municipal perquè s’iniciï el procediment per construir un nou vial que permeti millorar l’accessibilitat a l’Escola Albert Vives. El portaveu del grup, Òscar Ordeig, destaca que «el centre educatiu ha patit des de sempre problemes de mobilitat» i que cal facilitar-hi l’accés «tant als pares, mares i alumnes, com als professors i la resta d’usuaris».

La proposta de millora ja la va realitzar Compromís en el ple de dilluns a través d'una esmena a una moció d'ERC sobre l'arranjament del carrer Ronda, que es troba en molt mal estat. Tanmateix, ERC va rebutjar inicialment la transacció i va assegurar que donaria resposta a la petició un cop en tingués més informació.