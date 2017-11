Una conferència de luxe a càrrec del referent literari Juan Malpartida

En el marc de la programació cultural, l’ambaixada d’Espanya organitza els Diàlegs Iberoamericans, que tenen com a objectiu contribuir al procés de coneixement, reflexió i debat iberoamericà en el si de la societat andorrana a través de la participació com a ponents de personalitats rellevants. La propera setmana, en el marc dels Diàlegs iberoamericans i amb la col·laboració de l’Associació d’Escriptors i l’Art Hotel, se celebrarà la conferència Cuadernos hispanoamericanos, imaginario literario y comunidad iberoamericana a càrrec de Juan Malpartida, director de la revista Cuadernos Hispanoamericanos. La conferència tindrà lloc el dilluns 20 de novembre a les 19 hores al saló d’actes de l’ambaixada.

Cuadernos Hispanoamericanos és una revista de crítica literària i pensament fundada al 1942, dirigida successivament per Pedro Laín Entralgo, Luis Rosales, José Antonio Maravall, Félix Grande, Blas Matamoro, Benjamín Prado i Juan Malpartida; és la referència per excel·lència per als estudiosos hispànics en l’àmbit literari i cultural en universitats de tot el món i s’ha convertit en un catalitzador en la construcció de l’imaginari col·lectiu iberoamericà contribuint de forma decisiva al coneixement de la literatura iberoamericana a un i a l’altre costat de l’Atlàntic.

Malpartida és escriptor, poeta, assagista, novel·lista, crític literari, traductor i director de Cuadernos Hispanoamericanos, revista en la qual ha treballat durant més de vint anys. Malpartida ha estat guardonat, entre d’altres, amb el premi Anthropos de poesia (1989), el premi Bartolomeu March (2003) al millor article de crítica literària, el premi de poesia Fray Luis de León (2011) pel seu llibre A un mar futuro i el premi de novel·la de la ciutat de Barbastro per Camino de casa (2015).