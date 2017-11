Vuit entitats protagonitzaran el concert de Santa Cecília

La Jove Orquestra Nacional de Cambra d’Andorra (Jonca), l’institut de música del comú d’Andorra la Vella, les escoles de música del comú d’Escaldes-Engordany, de les Valls del Nord i de la Seu d’Urgell, a més de l’espai de música moderna, l’escola Harmonia i l’escola de violí del departament de Cultura del comú d’Encamp, seran els protagonistes del tradicional concert de Santa Cecília dirigit per Albert Gumí, que tindrà lloc per quarta vegada el pròxim diumenge a les 12 del migdia a l’Auditori Nacional.

Organitzada pel Govern i la Fundació Crèdit Andorrà, l’actuació en commemoració de la patrona de la música estarà dirigida per Albert Gumí –artífex de la proposta de programa Un menú de degustació musical’ i Alfons Casal serà l’encarregat de narrar la segona part del concert.

Un duet de violí i viola tocarà a l’església de Sant Bartomeu

El dissabte vinent tindrà lloc a l’església de Sant Bartomeu de Soldeu (17.00 hores) el quart concert del cicle Cambra Romànica de Canillo, que busca relacionar la difusió de la música de cambra amb el patrimoni d’esglésies romàniques parroquials. El concert anirà a càrrec del duet de violí i viola que conformen Francesc Planella i Elias Porter, respectivament. Al programa , peces de Haydn i Mozart. Aquests inclouran peces de Haydn i Mozart.

Cal recordar que aquest cicle de concerts que organitza el departament de cultura del Comú de Canillo va començar el 28 d’octubre passat i s’estendrà fins el pròxim 2 de desembre amb la combinació de grups de cambra nacionals i estrangers, amb formats professionals i amateurs. Tots els concerts són gratuïts però, degut a les dimensions reduïdes de les esglésies, cal fer reserva prèvia.