El PS fa una reestructuració de les comissions de treball

El comitè directiu del Partit Socialdemòcrata (PS), reunit el passat dimarts a la nit, va acordar la reestructuració de les diferents comissions de treball i, especialment, la seva obertura a la participació de persones externes a la formació. Es tracta d’una mesura que la nova direcció, encapçalada per Susanna Vela, Pere López i Carles Sánchez, consideren de gran importància per fomentar la participació política de la ciutadania i avançar en la democràcia.

La reunió era la primera que celebrava l’òrgan directiu des de la seva renovació al congrés ordinari de l’octubre. Un dels punts importants va ser el debat sobre la nova dinàmica que es vol introduir a les comissions de treball, buscant una major participació de ciutadans no necessàriament afiliats al PS.

Els antics grups de treball han quedat configurats en quatre comissions: model d’Estat, model social, model econòmic i model organitzatiu. La intenció és que cadascuna aculli aquells interessats a treballar en les diferents propostes programàtiques sortides dels congressos i d’altres que es puguin proposar. El coordinador de cada grup serà escollit pels mateixos participants un cop es comencin a reunir a partir del desembre. Des de la formació es va voler fer una crida perquè els ciutadans interessats prenguin part d’aquests òrgans.

En aquest mateix marc d’apropament a la ciutadania, es va aprovar també la celebració de reunions de poble de forma itinerant. Aquestes trobades, que s’intentaran fer a totes les parròquies, han de servir per apropar a la gent tant la feina que realitzen els càrrecs electes del PS com les propostes i projectes que es defensen des de la formació, així com les repercussions de les lleis que s’aproven al Consell General o de les mesures que adopten Govern i comuns.

La trobada també va servir per abordar assumptes de política nacional, com la presentació de la reforma laboral feta per Demòcrates per Andorra (DA), i comunal, com la possible entrada de capital privat a Ordino-Arcalís, així com per l’elecció del censor de comptes de la formació i dels representants de la comissió de garanties estatutàries.