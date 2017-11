L’atenció a domicili creix un 30% durant el darrer any

El Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) ha crescut un 30% des que la gestió és a càrrec del Govern i no de les parròquies, com ho va ser fins a l’any passat. El Govern va aprovar ahir al Consell de Ministres el Reglament regulador del servei per assegurar l’homogeneïtat de l’atenció a tot al país.



La Llei de serveis socials i sociosanitaris del 2014 va establir que la competència del SAD és del Govern. «El traspàs de responsabilitats s’ha fet a totes les parròquies al llarg del 2017», va explicar ahir el ministre Portaveu, Jordi Cinca, en roda de premsa. «Calia que tot el país tingués un serveis equitatius», va afegir.

S’ha agumentat el nombre d’hores de servei a cada parròquia i l’atenció el cap de setmana fins a les 21.00



Un cop implementat el traspàs del servei unificat sota la tutela del Govern, era necessari disposa d’una normativa. El text defineix que el SAD té com a objectiu possibilitar la permanència a la llar de les persones que a causa de la seva discapacitat, d’una situació de dependència o d’una problemàtica personal, familiar o social greu, tenen dificultats per romandre al domicili sense ajut.

Els drets i deures dels usuaris i dels professionals queden per escrit en el reglament aprovat ahir i també crea la Unitat de Valoració de les Necessitats a Domicili i la Unitat de Gestió i Seguiment del SAD, així com la Comissió d’Avaluació de les Necessitats i dels Suports al Domicili, per determinar el tipus de suport que ha de rebre.

Increment d’atencions

Des que es va fer el trasllat del SAD al Govern, s’han sumat 56 nous usuaris, xifra que suposa un 30% més, ja que abans hi havia 184 beneficiats.

També s’ha augmentat el nombre d’hores de servei a cada parròquia, els serveis de cap de setmana i aïllaments fins a les 21.00. L’objectiu a llarg termini del SAD és arribar al 3,5% de població de més de 65 anys.



La normativa d’accés al servei també ha quedat plasmada al text aprovat, així com el control, el règim d’infraccions i sancions, el finançament del SAD i els preus.