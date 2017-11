La Policia es formarà per tractar amb trastorns psíquics

El protocol també s’emmarca per la Llei qualificada d’incapacitació i organismes tutelars. Segons el document aprovat, s’estableix que les actuacions que han de dur a terme les autoritats i persones implicades durant un internament amb motiu d’urgència, tenint en compte les característiques del trastorn i la necessitat urgent de tractament.

A aquests efectes, «els agents que hagin de fer-se càrrec d’aquestes situacions, rebran una formació específica», va informar el ministre portaveu, Jordi Cinca, a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. Cinca va afegir que «es tracta de vigilar la privacitat de la persona afectada, que no és un delinqüent, respectant el conveni de les Nacions Unides relatiu a les persones amb discapacitat».

Ahir es va aprovar el Protocol d’actuació per internaments d’urgència entre el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) i el Cos de Policia. Es tracta d’un text consensuat també amb el Consell Superior de Justícia, amb la finalitat de millorar el procediment, actualment establert, a l’hora d’atendre a persones amb trastorns psíquics o discapacitats psíquiques en casos d’urgència.

