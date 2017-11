Reacció tardana

Mateixos mals de sempre quan juga a domicili a l’EuroCup. L’Unics Kazan es va mostrar molt superior al BC MoraBanc Andorra durant els tres primers quarts. Al darrer, amb tot decidit i els locals relaxats, els del Principat reaccionaven, però ja era massa tard (89-80). La primera victòria a domicili de la temporada continua fent-se esperar, mentre que les opcions de classificació per al top-16 s’allunyen. Aquest bitllet, passa obligatòriament pels duels al Poliesportiu d’Andorra, on no hi ha marge d’error si es vol continuar viu a la competició.



El conjunt de Joan Peñarroya no va sortir a la pista amb l’actitud necessària per un partit d’aquestes característiques, amb un contrincant que t’exigeix el millor de tu mateix. Un parcial de 9-0 va marcar el que seria l’enfrontament, amb un Smith i un Lockett especialment encertats des de la llarga distància. Precisament la diferència en els percentatges en els triples va ser una de les claus. Mentre els russos anaven fent des de la distància, els del Principat no hi havia manera. Albicy i Shurna en van errar, i posteriorment Jelinek dos de consecutius. La darrera cistella de Fernández permetia acabar el quart 24-16.

Els andorrans arriben a perdre de 23 punts al tercer quart, però al darrer període retallen diferències fins als sis

Al segon període el panorama va empitjorar. No hi havia manera de frenar al rival, que comptava amb massa facilitats, que sumat a la qualitat que posseeixen els seus jugadors era una barreja explosiva. I si la defensa era bona, tenia la sort d’encistellar in extremis, com el triple de 10 metres de Ponkrashov sobre la botzina. A l’espectacle tirador d’Smith i Lockett se li va sumar Lasme, amb un descontrol del MoraBanc que no portava enlloc, i que significava presentar-se al descans perdent de 18 (49-31).

En altres ocasions la mitja part havia servit per agafar aire i comprovar més tranquil·lament que és allò que no rutlla, que no s’està fent correctament, per trobar solucions. Però aquesta vegada no les van descobrir. Ni amb els triples de Blazic i Shurna va arribar cap mena de reacció. Tot al contrari, les distàncies en el marcador van anar ampliant-se i amb una cistella de Lockett es produïa la màxima diferència del matx, de 23 punts (67-44). Res feia preveure res bo, perquè l’Unics continuava trobant facilitats ofensives i el triple de Trushkin tancava el període 75-33.



Transformació total

Quedaven 10 minuts per davant i si la tendència era la mateixa, el resultat podia ser d’escàndol. Però tot va canviar. En poc més d’un minut Walker, Diagné i Fernández materialitzaven vuit punts, que van donar ales per canviar la dinàmica viscuda fins llavors. Kolesnikov anotava, però l’encert andorrà va continuar fins a realitzar un parcial de 2-18 que tornava a posar l’equip dins el partit, una circumstància que instants enrere semblava poc probable. La defensa andorrana funcionava i complicava les jugades ofensives russes. A més, aquest cop sí que s’encertava de cara a cistella. Fernández, Walker i Guille Colom, que va tenir minuts per la baixa de Jankovic, van acostar al MoraBanc a sis (77-71). Les ajudes constants en defensa permetien que el conjunt de Kazan no se sentís gens còmode.



Ponkrashov aconseguia un triple reparador per l’Unics. El tècnic local, Dimitrios Priftis, no ho veia clar. Tal i com es desenvolupava el matx havia decidit fer rotacions i donar minuts a tots el seus jugadors, amb la victòria del tot encarrilada. Però a partir d’aquest moment va posar rectes als seus pupils i va treure en pista als que estaven més endollats. I així es va assegurar el triomf. Quino Colom dirigia als seus a la perfecció i Smith acompanyava amb punts. Quedava ja poc temps per davant i la remuntada ja no seria possible. Shurna, Diagné i Guille van intentar -ho fins al final, i Lockett tancava el marcador.

Jankovic, un mes de baixa

Continuen els problemes físics a la plantilla del MoraBanc. Vlado Jankovic estarà un mes allunyat de les pistes per la lesió que va patir diumenge passat en el partit de la Lliga Endesa contra el Reial Betis Energía Plus. El jugador grec té un trencament fibril·lar de grau dos al bessó intern de la cama esquerra, a la zona del septe intermuscular.

Peñarroya: «Hem de jugar amb més continuïtat»

L’arrencada va deixar molt que desitjar. «No hem començat bé» i va pesar la falta d’encert, «la diferencia de percentatges en el triple en el primer quart ens ha desanimat i no hem estat capaços de dominar el nostre rebot defensiu», que permetia que els russos «hagin anotat fàcil». Tres quartes parts del matx no van ser gens bones i «ens hem de quedar amb la reacció de l’últim quart, però per jugar amb un rival com Kazan amb això no n’hi ha prou». L’Unics és «un gran equip, però nosaltres juguem cada tres dies amb grans equips i hi estem acostumats. El nostre atac no ha tingut encert, però la nostra defensa ha estat pitjor», i només «amb això no n’hi ha prou, com ja hem vist en algun altre partit. Hem de jugar amb més continuïtat».