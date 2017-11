El Govern renova l’emissió de bons amb 100 milions

El Consell de Ministres va aprovar ahir el Decret per emetre deute públic a llarg termini per un import de 100 milions d’euros. Aquesta acció renova l’actual emissió de bons que venç l’1 de desembre.

Aquesta tercera emissió de 100 milions d’euros es col·locarà en dos trams de 50 milions cada un. El primer serà exclusiu per a les «empreses públiques del Principat amb excedents de tresoreria», va explicar el ministre de Finances, Jordi Cinca. El segon «estarà obert a la resta d’inversors a través de les entitats bancàries andorranes», segons va dir Cinca.



El ministre va recordar que «l’emissió dona continuïtat a l’aposta del Govern per diversificar les fonts de finançament de l’Estat i de gestionar el deute públic, tenint en compte la bona acollida que han tingut les diferents emissions fins ara».



Respecte dels detalls del producte: «Els bons són a 18 mesos i tenen un tipus d’interès del 0,75% l’any», va detallar el ministre. El Decret entra en vigor avui i la data límit de formalització de les sol·licituds de subscripció dels inversors elegibles serà el 27 de novembre. La subhasta es farà efectiva el 29 de novembre.



Tot i que el ministre Cinca ha comentat en diverses ocasions que no descarten l’emissió de bons a l’estranger, encara caldrà esperar perquè sigui una realitat.