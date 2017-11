Les adopcions a Eslovàquia es tramitaran als tribunals

La República Eslovaca va demanar esmenar el protocol per a l’adopció de menors al país incloent-hi l’obligació de tramitar-la davant un tribunal eslovac, un cop finalitzat el període preadoptiu a Andorra, mentre que fins ara també es podria tramitar a Andorra. El Protocol de Cooperació en matèria d’adopció internacional entre els dos països es va signar el 2008, i es va modificar el 2014 per permetre adoptar menors sense necessitats especials.



Els canvis no afectaran els procediments iniciats abans de la seva entrada en vigor. Eslovàquia proporcionarà a partir d’ara un llistat d’advocats especialitzats, que seran imprescindibles per a realitzar els tràmits. El ministre Portaveu, Jordi Cinca, va considerar que «malgrat el cost addicional per a les famílies, no és pertinent oposar-se a la petició de modificació».