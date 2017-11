Martí vol que els grups parlamentaris es mullin amb l’acord amb Europa

El cap de Govern, Toni Martí, ha proposat als presidents dels grups parlamentaris –Ladislau Baró (DA), Josep Pintat (Ld’A) i Pere López (grup mixt)– formar part de la delegació andorrana que negocia l’acord d’associació amb la Unió Europea (UE). Un oferiment que, de ser acceptat, involucraria a tot l’arc parlamentari en l’apropament a Europa i no deixaria tot el pes de responsabilitat al Govern. Martí, però, va assegurar ahir que aquest no és l’objectiu de la seva proposta, sinó que el que busca és un «consens» de totes les forces polítiques que han estat escollides per la ciutadania perquè es tracta d’un «projecte de futur que no té color polític i que va a favor d’Andorra». «Mai he volgut cap paternalisme amb l’acord d’associació», va afirmar.



La proposta ve acompanyada de la possibilitat de dur a terme dues reunions de caire polític, una abans de les rondes de negociació i l’altra després. Les trobades servirien per «consensuar el posicionament d’Andorra». En tot cas, va deixar clar que la decisió final, en cas de no arribar a una entesa en qualsevol dels temes de la negociació, serà sempre del Govern que «seguirà liderant la política exterior» amb la ministra Ubach al capdavant. «Amb consens o no, la veu d’Andorra es farà sentir de forma unànime a la Comissió Europea», va assegurar.

La proposta de Pintat

Preguntat sobre el perquè aquesta proposta no ha arribat fins ara, el líder de l’Executiu va respondre que «ara el clima és l’adequat». Al seu entendre, és obligació del cap de Govern «saber llegir» l’apropament que va fer el Grup Parlamentari Liberal el mes de setembre proposant ser «observadors actius» del procés negociador sense entrar al Pacte d’Estat per no perdre autonomia. Sembla, doncs, que la relació entre el president del grup liberal, Josep Pintat, i Toni Martí segueix provocant enteses amb temes cabdals d’aquesta i de la propera legislatura, ja que l’acord d’associació no es tancarà pas abans de les pròximes eleccions generals.



En aquest sentit, Martí va afegir que l’objectiu també és «assossegar» la política andorrana perquè el debat dels pròxims comicis no es concentri en «Europa sí o no», ja que es tracta d’un projecte que «va més enllà d’aquest Govern».

Fer participar a la ciutadania

El líder taronja va fer públic ahir aquest oferiment davant dels mitjans de comunicació en una roda de premsa que va ser convocada a última hora. Durant la compareixença, Martí va insistir que «la voluntat de la proposta és traslladar el sentiment que això és una gran oportunitat a tota la ciutadania». «És la gran negociació de futur», va remarcar, i «la voluntat és que la ciutadania es faci seu l’acord». La intenció, va afegir, «és fer participar a tota la ciutadania mitjançant els electes que van elegir». Tot plegat haurà d’anar acompanyat, va insistir, d’un pacte de confidencialitat per part de tots els consellers generals.

La resposta dels grups

El cap de l’Executiu està ara a l’espera de la resposta dels representants polítics de cada grup parlamentari. Sense avançar quins ímpetus ha tingut dels presidents, el demòcrata sí que va deixar clar que «no entendria que no acceptessin un oferiment com aquest», ja que es tracta «d’un oferiment generós i a favor d’Andorra», va opinar.



Després d’oferir formar part de la delegació a tots els grups, «no es podrà dir que no s’obre la possibilitat d’anar al detall de les negociacions», va concloure el líder demòcrata.

La proposta de Pintat requeria independència

L’oferiment que va fer el Grup Parlamentari Liberal el passat mes de setembre sobre l’acord d’associació amb Europa consistia en ser «observadors actius» de les negociacions tot i seguir sense formar part del pacte d’Estat. Dit d’una altra manera, Pintat proposava participar del debat i tenir accés i coneixement dels passos que s’estan seguint sense signar el document jurídic per entrar al pacte d’Estat que restaria independència a la formació, ja que els obligaria a acceptar públicament les conclusions que es consensuessin a dins. Perquè aquesta nova fórmula de col·laboració funcioni, va apuntar, és necessari un «codi de conducta o ètic de transparència i col·laboració mútua» que estableixi una sèrie de principis sobre la gestió i la conducta a la qual totes les parts han de complir.

Caldrà veure ara si la proposta de Martí encaixa no només a Pintat, sinó també a tots els membres del grup liberal, tenint en compte la divisió interna que pateix el partit.