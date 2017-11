Espanya abarateix la declaració de béns dels no residents

Els ciutadans espanyols no residents que tinguin comptes i béns no declarats al seu país podran regularitzar la seva situació amb només un recàrrec i estalviant-se pagar una multa tan elevada. D’aquesta manera, l’entrada en vigor de l’intercanvi d’informació fiscal automàtic amb els països de la Unió Europea no serà tan brusc i permetrà una sortida més econòmica als ciutadans espanyols no residents. Així ho van confirmar ahir les advocades que lideren la plataforma d’afectats de BPA, Anna Solé i Gema Martínez. Segons van explicar, la direcció general de Tributs d’Espanya ha emès una consulta vinculant sobre la regularització dels béns no declarats de ciutadans espanyols a països com Andorra.



Així, la població espanyola que es trobi en aquesta situació podrà regularitzar els béns immobles i actius financers que tinguin al Principat sense ser sancionats amb el 150% del que no s’havia declarat. Per tant, podran fer la declaració corresponent a Espanya pagant molt menys del que es demanava fins ara.



Segons les advocades, aquesta possibilitat ha tranquil·litzat molt als espanyols que es troben en aquesta situació i asseguren que molts d’ells optaran per fer la declaració.