Un centenar de clients volen demandar a Credit Suisse

En total, hi ha aproximadament 20.000 comptes afectats per aquesta situació i 500 milions d’euros custodiats pel banc. D’aquests, els clients que volen demanda representen uns 50 milions d’euros.

Fins a un centenar de clients de BPA que tenen actius en renda variable bloquejats a Credit Suisse des de fa més de dos anys han decidit emprendre accions legals contra Credit Suïsse. Les advocades que lideren la plataforma d’afectats de BPA, Anna Solé i Gema Martínez, van indicar ahir que les demandes, a títol individual, es durant a terme a Espanya o a Suïssa depenent de la nacionalitat dels clients, i es farà per la via civil. Segons expliquen, els afectats presentaran el que s’anomena una demanda de restitució de valors contra l’entitat financera suïssa amb l’objectiu de recuperar els actius bloquejats.

Per Lídia Raventós

