Compromís per evitar l’augment de la temperatura

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, va participar ahir en el segment d’alt nivell de la 23a reunió de la Conferència de les Parts del Conveni marc de Nacions Unides sobre el canvi climàtic (COP23), a Bonn, Alemanya. La ministra va aprofitar la seva intervenció per donar detalls del projecte de llei de transició energètica i lluita contra els efectes del canvi climàtic, en què s’està treballant. Davant els presents de la COP23, Calvó va explicar que la futura llei de transició energètica servirà per crear mecanismes i mesures per catalitzar la transició, a l’entorn de la mobilitat sostenible, la reducció de la intensitat energètica global, la reducció de les emissions i l’estalvi de l’energia en la construcció, entre d’altres.

La ministra va deixar clar que Andorra té un ferm compromís amb la reducció de les emissions per limitar l’augment de la temperatura per sota dels 2 graus i acostar-se el màxim possible a 1,5 graus, va informat el Govern a través d’un comunicat. A més, Calvó es va mostrar convençuda que la lluita contra el canvi climàtic pot convertir-se en una oportunitat per innovar i millorar la qualitat de vida de la societat.

La ministra també va aprofitar la seva intervenció per felicitar el copríncep d’Andorra i president francès, Emmanuel Macron, per la iniciativa que permetrà, al proper desembre, la celebració d’una cimera climàtica mundial a París.

Durant la seva participació a la COP23 la ministra va mantenir una reunió bilateral amb el comissari europeu d’Acció pel clima i l’energia, Miguel Arias Cañete. En la trobada van tractar sobre les negociacions per a l’acord d’associació amb la Unió Europea que està duent a terme Andorra, i van conversar també aspectes relacionats amb l’agricultura.