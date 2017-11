Les estacions d’FGC tenen un impacte de 222 milions

Les estacions del Grup FGC han constatat un increment del 16% en la venda de forfets de temporada prèvia a l’obertura de pistes. Així ho ha assegurat el president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Enric Ticó, en la presentació de la campanya 2017-2018 a les estacions de La Molina, Espot, Port Ainé, Vall de Núria i Vallter 2000. En l’acte també s’ha confirmat que La Molina estrenarà la temporada el 25 de novembre i que Espot i Port Ainé arrencaran el 2 de desembre.

L’empresa pública manté les tarifes de la temporada passada i ofereix preus avantatjosos de temporada, amb el forfet recarregable de La Molina i amb la promoció d’estades a Vall de Núria. Ticó ha declarat que el Grup FGC treballa tot l’any amb l’objectiu de desestacionalitzar l’activitat de les comarques on és present –la Cerdanya, el Pallars Sobirà i el Ripollès– i «mantenir les activitats en el territori», ja que «som un motor de l’economia» en bona part del Pirineu.

Alhora, Enric ha assegurat que s’està treballant en dos projectes que veuran la llum en les properes setmanes i mesos. D’una banda, estan elaborant cinc plans estratègics, un a cada estació, perquè «cadascuna, dins de les seves especificitats, tenen la seva oferta». També estan parlant amb el territori perquè hi pugui participar. D’altra banda, s’està fent un estudi sobre l’impacte econòmic que tenen les cinc estacions d’esquí i muntanya del grup, el qual, asseguren, arriba als 222 milions d’euros. Es vol mostrar així amb dades objectives «que, certament, les estacions són una peça clau en el territori on són: generen llocs de treball (directament i indirecta), i tenen una gran incidència sobre l’economia del territori». Les cinc estacions gestionades pel Grup FGC proposen «un hivern carregat de propostes i activitats pensades per a tots els públics, per viure noves experiències a la neu amb la família i els amics».