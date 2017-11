UL no assegura el seu suport a Ld’A per a les pròximes eleccions

Unió Laurediana (UL) va reunir-se dimecres a la nit en una assemblea extraordinària per valorar la situació que viu Liberals d’Andorra (Ld’A) i per decidir si seguien donant el seu suport al grup. A través d’un comunicat, el partit lauredià va comunicar que reiterava «el total suport als representants d’Unió Laurediana en el sí del grup parlamentari i en el de l’executiva nacional de Liberals d’Andorra, donant suport a les actuacions i decisions preses per aquests, fins a la data d’avui i les que puguin prendre en l’exercici de les seves funcions».

Amb tot, els de Sant Julià no asseguren que el seu suport als liberals segueixi intacte en les properes eleccions generals. En aquest sentit, deixen clar que faran coalició amb «les formacions polítiques que comparteixin la seva visió de parròquia i de país», sense posar sobre la taula el nom de cap formació política.



En el mateix sentit es va expressar el president del Grup Parlamentari Liberal, Josep Pintat. Preguntat pels mitjans de comunicació, el lauredià va recordar que el grup parlamentari és una coalició de Liberals d’Andorra i d’Unió Laurediana que segueix en vigor pel que queda de legislatura però no va desvetllar la seva intenció de cara els propers comicis generals. «En política ni es trenca, ni s’empega, ni s’ajunta. Es parla i es camina», va afirmar Pintat, tot remarcant que UL és un partit independent.



Els contactes amb Martí

En el mateix context, Pintat va reconèixer haver mantingut contactes amb el cap de Govern, Toni Martí, per «pactar» la manera d’acabar la legislatura tot i que no va donar detalls de com s’havia concretat la seva relació. És en aquest marc i després que el propi Martí anunciés un apropament amb el sector liberal partidari de Pintat –aprofitant la divisió interna que viu el partit principalment per l’elecció del nou cap de llista– que va sortir a la llum la possible ruptura amb el partit lauredià.

La reunió d’UL

Altres fonts consultades dins d’UL van assegurar que el to en què es va dur a terme la reunió va ser «molt cordial», tot i que van reconèixer que hi havia hagut tensions entre alguns membres d’UL i algun sector liberal. Les fonts van assegurar que no es va parlar directament de pactar amb Demòcrates per Andorra (DA) a les properes eleccions però que «estem oberts a parlar amb tothom sempre i quan ens entenguem i tingui una visió d’estat».



Sobre l’acostament de Pintat amb Martí, les fonts consultades van recordar que «també hi ha hagut certa gent que s’ha apropat a Jaume Bartumeu», fent referència a la proposta del president de Socialdemocràcia i Progrés (SDP) de formar una llista transversal amb els liberals i altres formacions.



Sigui com sigui, des d’UL deixen clar que «tenim bona concordança amb tothom» i que la divisió liberal es deu a «crisis internes que tots tenim i que es curen amb el temps». Sobre el paper que juga Josep Pintat en el joc polític per encarar les noves eleccions generals, els membres de Sant Julià tenen molt clar que «és una persona que té sentit d’Estat i no vol entrar amb picabaralles».