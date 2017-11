El Govern reconeix els psicòlegs però no assegura que entrin a la CASS

La reforma sanitària i les propostes de la Caixa Andorra de Seguretat Social (CASS)per aconseguir la viabilitat del sistema van tornar a centrar ahir la sessió de control del Consell General. A resposta d’una pregunta formulada pels socialdemòcrates, el ministre de Salut, Carles Álvarez Marfany, va explicar que els psicòlegs i també els nutricionistes seran reconeguts a la cartera de serveis com a professionals sanitaris però que encara no s’ha decidit si seran coberts per la CASS. «Si tenen evidència científica han d’estar dins de la cartera de serveis. Després s’avaluarà si es paguen o no», va indicar Álvarez. Una afirmació que va fer saltar a Pere López que va acusar a l’Executiu de «mentir deliberadament» i de «provocar falses expectatives de serveis que no tindran cobertura», fent referència a unes declaracions del ministre a RNA en què el ministre parlava de la inclusió d’aquests professionals als serveis públics.



A més, López va acusar al Govern d’incloure al pressupost per a l’any vinent les propostes sanitàries de la CASS que suposen una «retallada sanitària que no expliquen». El conseller socialdemòcrata es referia a un paràgraf inclòs en el pressupost de la CASS per a l’any vinent en què s’exposa que «el pressupost de la CASS del 2018 se sustenten en el fet de poder dur a terme algunes de les mesures, unes d’impacte immediat i altres que haurien de desplegar-se amb progressivitat». Al seu entendre, que les mesures «ja estigui contemplades al pressupost no és una manera de fer política, és un engany».



En resposta, tant el responsable de la cartera de Salut com el cap de Govern, Toni Martí, van deixar clar que «la CASS fa propostes cada any» però que «no són vinculants». «Caldrà estudiar-les», van apuntar. Entre dites mesures hi ha una nova pujada de les cotitzacions, revisar prestacions cobertes per la CASS com la logopèdia o la fisioteràpia o augmentar el copagament de determinats serveis o medicaments.

Nova cotització per als autònoms

La sessió de control d’ahir també va servir per detallar el canvi de cotització dels autònoms que, tal com va avançar EL PERIÒDIC, variarà segons els ingressos dels treballadors per compte propi. El ministre Xavier Espot va explicar, a resposta d’una pregunta del conseller de Socialdemocràcia i Progrés (SDP), Víctor Naudi, que els trams de cotització s’ampliaran de quatre a sis i aniran entre el 25 i el 150% del salari mitjà, el que suposarà pagaments d’entre 200 i 600 euros. Malgrat els canvis, el ministre va reiterar que la voluntat és que la CASS «recapti el mateix» que fins ara en números globals.



Encara s’està treballant, va informar, per determinar si els càlculs es realitzaran sobre la renda neta ajustada o sobre els ingressos i els beneficis dels treballadors per compte propi. Sigui com sigui, el nou model requerirà canvis legislatius per tal que la CASS pugui tenir accés a les dades dels implicats a través del departament de Tributs i Fronteres.



Segons Espot, la base de la cotització es decidirà en les properes setmanes quan es disposi de tota la informació. Així mateix, el responsable de la cartera de Justícia, Interior i Afers Exteriors va afirmar que el projecte de llei ja està gairebé acabat de redactar i que calcula que a finals d’aquest any o com a molt tard principis de l’any vinent el text entrarà a tràmit parlamentari.