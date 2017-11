Pintat i López veuen bé la proposta de Martí sobre la UE

El president del Grup Parlamentari Liberal, Josep Pintat, i el president del Grup Parlamentari Mixt, Pere López, veuen amb bons ulls la proposta que el cap de Govern, Toni Martí, els va fer dimecres per participar directament en les negociacions amb la Unió Europea (UE). Cap dels dos, però, ha donat encara una resposta formal, ja que primer volen analitzar amb deteniment la proposta. En canvi, el conseller general de Socialdemocràcia i Progrés (SDP), Víctor Naudi, va lamentar haver conegut la notícia a través dels mitjans de comunicació i va criticar el «retard» amb el que arriba l’oferiment.

L’oposició està a l’expectativa de conèixer com es concretarà la nova fórmula de Martí

Per Pintat, el gest de Martí suposa un canvi important en el plantejament de les negociacions amb la UE que donarà «més transparència». El parlamentari va recordar que la proposta arriba després que els liberals fessin pública la seva predisposició ha ser «observadors actius» del procés d’acostament a Europa. En tot cas, va considerar que amb la nova actitud del Govern esperen tenir més informació per tal de poder valorar i intervenir en les negociacions. Així mateix, Pintat va valorar positivament que la idea sigui fer una reunió abans i després de cada ronda de negociacions per tal que es pugui crear una «estratègia».



Per la seva banda, el socialdemòcrata Pere López va valorar positivament la proposta i va considerar que «reforçarà el posicionament d’Andorra» a Brussel·les. Més enllà d’això, el parlamentari va remarcar que caldrà estudiar com es concreta el model proposta per Martí per poder donar una resposta formal.



El més crític va ser el progressista Víctor Naudi que, en estar dins del grup mixt sense ser-ne el president quedaria fora de la delegació malgrat formar part d’un partit polític diferent. A l’entendre del conseller d’SDP, es tracta d’una nova fórmula que arriba tard però que si es concreta en aspectes positius per el país «benvinguda sigui». En aquest sentit, espera que la participació dels grups no sigui «testimonial» i que realment s’escolti totes les opinions i hi hagi més transparència.