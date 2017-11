Andorra Turisme posa en el punt de mira Gran Bretanya i Rússia

Francesc Camp i Betim Budzaku han clavat la mirada en Gran Bretanya i Rússia de cara a la temporada d’hivern que s’apropa. En els darrers anys, les xifres d’entrades de turistes –els que venen i pernocten almenys una nit– entre el desembre i l’abril ha anat in crescendo. Si al 2012 van entrar gairebé 1.100.000, l’hivern passat es va fregar el milió i mig (1.485.602); un augment del 26,1%. Sense anar més lluny, el creixement en el número de visitants entre l’hivern passat i el 2015-2016 va ser d’un 9,5%, un dels més alts en la història del Principat.

Així que el ministre de turisme i el gerent de la parapública han tirat de la dita quan una cosa funciona, millor no tocar-la [pronunciada pel propi Camp fa tres anys en una entrevista a aquest rotatiu] per planificar l’estratègia a seguir. Gairebé no hi ha novetats i els objectius són similars al de fa dotze mesos. Potenciar el mercat rus i britànic es converteix en el gran repte.

El pressupost així ho manifesta. Dels 3,3 milions de què disposa Andorra Turisme per a aquest hivern –xifra similar a la dels darrers anys–, 805.000 euros s’invertiran en tour operadors de tretze països; entre Gran Bretanya i Rússia es menjaran un 69,6% del pastís (561.000 euros).

Així doncs, no és d’estranyar que dins dels objectius que s’ha fixat Andorra Turisme per a l’hivern que s’apropa [veure gràfic], destaqui un creixement d’un 5,1% per a ‘Altres’ (països), entre els quals s’inclouen Gran Bretanya i Rússia.

OBJECTIU DE NOU RANCI

El 5,1% de creixement fixat per a ‘altres’ contrasta a un 3,3% de creixement del visitant francès, un 1,1 en l’espanyol i en total, un 2%. Obtenir aquest resultat significaria el pitjor resultat en els darrers cinc anys, on el mínim va ser d’un 5,6% del 2014 al 2015 [veure gràfic]. A més, l’hivern passat es va fixar l’objectiu en un 2,2% i es va acabar fent un molt distant 9,5%. Amb tot, Camp prefereix curar-se en salut i posar les metes baixes excusant-se amb què «venim de creixements importants i això no pot durar eternament. Els indicadors de la Unió hotelera i les pistes d’esquí han fregat els màxims i entenem que a poc a poc aquest creixement anirà minvant i serà inferior».

«Els hotels i les estacions d’esquí han fregat els màxims els últims anys i a poc a poc anirà minvant l’augment de turistes», afirma Camp

Hi ha dos atenuants, però, a tenir en compte. D’una banda la situació de Catalunya i el procés, que sembla –no pot confirmar-se fins que no surtin a la llum les xifres oficials d’estadística– que ja està afectant des de l’octubre i que, almenys al desembre que hi ha eleccions autonòmiques, podria continuar amb una important reducció de visites per part del turista del país veí del sud. «És clar que ens ha de preocupar», va admetre Camp.

De l’altra, que aquest any la temporada d’hivern acaba el 18 d’abril i que, per tant, s’han de restat dotze dies que l’any passat van suposar 289.127 turistes (d’aquí que al gràfic adjunt la xifra en l’evolució d’entrades del 2017, 1.485.602, no sigui la mateixa que l’objectiu total d’entrades per al 2017-2018, 1.445.635). De fet, les previsions mensuals són d’un augment del 3,2% al desembre, 2,4% al gener, 2,5% al febrer, 11% al març i un 24% negatiu al mes d’abril.

Que es potencii l’estratègia en altres països no vol dir que Andorra Turisme s’oblidi dels veïns. De fet, l’objectiu amb França és augmentar les visites en un 3,3% amb un reforç als mitjans on-line, insercions a la televisió nacional, la premsa generalista i la generalitzada, l’Andorra Winter Guest i un suculent pressupost destinat al consumidor final del 38,5% del pressupost total de tots els països als quals es fa campanya. 704.000 euros. Fins i tot més que Espanya (663.920).

Nou espot i eslògan

Poques més són les novetats que afegeix aquesta temporada Andorra Turisme, però en tot cas, la campanya no deixarà de tenir el seu atractiu. Andorra Turisme té un reclam: estrena espot, després de tres anys tirant d’aquell tan exitós del surfista de neu vestit d’executiu, i també eslògan: Viu la teva pròpia història.

L’estratègia de comunicació ha sofert una transformació: ara la intenció de l’anunci, a càrrec de Camil Roca (director creatiu de Bassat Ogilvy), és connectar amb les emocions del consumidor, que és el centre de tot... Buscant una personalització de l’experiència. No té més, però el canvi és radical.

Sobretot a nivell d’imatge, ja que el protagonista de l’antic espot començava a pistes, passava per Caldea i acabava a l’eix comercial comprant la taula de surf de neu en una botiga. Aquest any, la història només succeeix a pistes però no per això el missatge és més curt. En només vint segons surten mil-i-un missatges: família, natura, wellness, activitat a la neu que no sigui esquiar –surten trineus amb gossos–, pernoctació, gastronomia i gastronomia. Tot, amb plans subjectius que reforcen la idea de Viu la teva pròpia experiència.