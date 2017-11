Actua rep consultes de fins a 25 països a l’Smart City Expo World

L’Smart City Expo World Congress (SCEWC) va finalitzar ahir al recinte Gran Via de Fira de Barcelona amb la major presència andorrana fins a la data. A l’estand d’Actua els empresaris del país van oferir una vintena de presentacions dels seus negocis vinculats al món de la innovació. A més, durant els tres dies del congrés internacional, es van interessar pel Principat professionals de sectors vinculats amb les noves tecnologies, la mobilitat, l’educació, la salut, l’arquitectura i les energies sostenibles.

El major nombre de consultes va arribar per part d’experts d’Austràlia, Àustria, Canadà, Israel, Itàlia, Turquia, els Emirats Àrabs, els Estats Units, Finlàndia, Alemanya, República Txeca, el Marroc, Eslovàquia, el Japó, França, Espanya, el Brasil, Colòmbia, Mèxic, Bèlgica, l’Índia, Polònia, Rússia, Singapur i Corea del Sud. Fins i tot, una delegació formada per 62 empresaris del Regne Unit van establir contactes amb directius de companyies andorranes a l’estand d’Actua, on també van tenir lloc més de mig centenar de reunions privades entre empresaris del Principat i d’altres nacionalitats.

En aquest sentit, la directora d’Andorra Desenvolupament i Inversió (ADI-Actua), Judit Hidalgo, va destacar: «Estem molt satisfets del balanç final. Es consolida la imatge d’Andorra com un país que està apostant per la tecnologia i la innovació. A més, l’impacte de les presentacions andorranes ha estat molt important i els projectes han tingut una gran acollida».

Més presència andorrana

Per part andorrana, van utilitzar l’espai que oferia gratuïtament Actua representants d’Apiumtech, Sóc Creatiu, FEDA, Andorra Telecom-Huawei, Nima-World, Podoactiva, Freemindtronic, Naos, Electrichain, Telcap, E-Beat, E-Motion, uSchuss!, i també investigadors de centres de recerca com l’Observatori Andorrà de la Sostenibilitat (OBSA) i el Massachusets Institute of Technology (MIT).

El ministre d’Economia, Competitivitat i Innovació, Gilbert Saboya, també va ser un dels protagonistes en aquesta edició de l’Smart City Expo World Congress 2017. En una intervenció multitudinària i compartida, entre d’altres, amb el director d’Innovació de la ciutat de Nova York, Jeff Merritt, Saboya va posicionar Andorra com un laboratori de proves (living lab) a l’abast de les empreses perquè puguin desenvolupar els seus productes. També va mostrar les noves oportunitats que ofereix el país arran del procés iniciat d’obertura econòmica.