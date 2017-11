Les multes pels béns dels no residents baixen al 62%

La possibilitat de regularitzar els béns i comptes per part dels ciutadans espanyols no residents que tinguin patrimoni no declarat a Andorra, baixarà la imposició sancionadora, tal i com va avançar EL PERIÒDIC D’ANDORRA en l’edició d’ahir. Aquesta tindrà una imposició sancionadora del 62% i no del 150%, com fins ara; això sí, sempre que aquesta regularització es faci de forma espontània, voluntària i abans de l’intercanvi d’informació. Aquestes són les condicions que hi ha vigents a l’estat espanyol, després que el 6 de juny passat, la direcció general de Tributs espanyola realitzés una consulta vinculant reduint aquest percentatge i, per tant, eliminant la sanció que s’havia imposat. Així ho va assegurar ahir el vicepresident de l’Associació d’assessors tributaris i fiscals, Marc Vilallonga, durant una conferència a la sala d’actes de MoraBanc.

Vilalloga també va exposar quedes del gener de l’any passat, quan va entrar en vigor el Conveni de Doble Imposició (CDI) entre França i Andorra, el nombre i l’interès dels jubilats i esportistes francesos per expatriar-se i residir al Principat ha augmentat. Amb tot, malgrat que el CDI introdueix uns tipus convencionals reduïts i mitiga la doble imposició econòmica, també «s’està notant» que l’interès d’empreses o empresaris francesos per instal·lar-se al país va més lent: «Veurem si es pot agafar més interès a la llarga, però actualment si ho comparem amb els residents i esportistes, és molt menor», va argumentar Vilallonga.