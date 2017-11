Cardelús confia en acabar el curs entrant al top-10

Darrera cursa de la temporada per a Xavi Cardelús. Ho fa al tancament del calendari del Campionat d’Europa de Moto2, al Circuit Ricardo Tormo de la Comunitat Valenciana. Avui arrenquen els entrenaments d’una cita on el pilot andorrà confia en sumar un resultat positiu, per concloure una campanya marcada per la lesió i l’operació que va patir. L’objectiu principal és acabar entre els 10 primers a la general.

Cardelús: «Tinc moltes ganes de fer-ho bé a València aquest cap de setmana i mirar de buscar el millor resultat»

La caiguda que va tenir a Lausitzring va ocasionar-li haver de passar pel quiròfan, després de lesionar-se a la mà i els peus drets. Actualment se situa a l’onzena plaça de la general i el traçat valencià li porta bons records, ja que és on va obtenir el millor resultat fins ara al campionat, amb un quart lloc. «Tinc moltes ganes de fer-ho bé a València aquest cap de setmana i mirar de buscar el millor resultat d’una temporada en la qual, diferents circumstàncies han fet que no acabés d’aconseguir els objectius que m’havia plantejat. L’adaptació a la nova moto a principis d’any i la lesió a la mà que em vaig fer a Alemanya han estat els dos condicionants que no m’han permès lluitar per estar entre els sis primers», exposa Cardelús, que no vol mirar enrere: «No és el moment de lamentar-se o queixar-se perquè això no es pot canviar. Del que es tracta es de sortir molt concentrat a València des del primer minut de divendres i esforçar-se al màxim per tancar la temporada amb un bon regust en un circuit on sempre m’he sentit força còmode».



Avui arrenquen els entrenaments lliures amb dues sessions, la primera a les 12.00 hores i la segona a les 16.05 h. Els classificatoris seran demà en els mateixos horaris i la cursa es portarà a terme diumenge al migdia, havent-se de completar 19 voltes al Circuit Ricardo Tormo.