Plantilla de disset

Cop important a l’FC Andorra. Jordi Alàez, un dels habituals a l’onze titular, no podrà jugar la resta de temporada. La greu lesió que va patir diumenge passat al camp de l’FC Martinenc el farà passar per quiròfan i no poder tornar als terrenys de joc fins el proper curs. El club, si no canvien molt les coses, no fitxarà ningú i la plantilla del primer equip tindrà 17 components.



En el salt per una pilota al Municipal del Guinardó, el jugador internacional va patir el trencament lligament creuat anterior del genoll esquerre en el moment de recolzar la cama al terra. De seguida va veure que podia ser una lesió de gravetat. «És una etapa que he de superar, és futbol i aquestes coses passen. És una experiència per la que he de passar i espero tornar el millor possible, per tornar a donar-ho tot al camp i seguir competint», exposa Alàez, que ara només penso «en què passi l’operació, que vagi bé, i començar amb la recuperació». En els pròxims dies passarà pel quiròfan. Tot i la seva absència, està segur del rendiment dels seus companys: «L’equip ho seguirà donant tot. Tothom està molt implicat perquè formem un grup on som tots amics, com una família. Ho donaran tot i les ganes i la il·lusió no faltaran».

Un efetiu menys

La plantilla aquesta campanya compta només amb 18 efectius, i la lesió d’Alàez agreujarla situació. Tot i així, des del club el plantejament és el de sempre, i realitzar alguna incorporació es presenta difícil. Albert Ferré, president de l’FC Andorra, assegura que «per fitxar mirarem les opcions que tenim i on podem arribar, però és molt complicat. És un jugador difícil de substituir». El projecte està en desenvolupament i tal i com s’està desenvolupant la temporada «a nivell de resultats no ens podem queixar. Tenim el handicap de tenir dos partits encara per jugar respecte a la resta i un cop els recuperem veurem realment on estem».

El tècnic tricolor, Marc Castellsagué, es troba amb un nou inconvenient, ja que és «és un dels jugadors amb més projecció del país. És molt treballador, amb bona actitud i treballador», que li valia per ser titular en bona part dels partits disputats fins el moment. Hi té confiança i no hi podrà comptar més en la present campanya, que fa més difícil afrontar cada enfrontament. «Amb la plantilla tant curta que tenim agreuja la situació, però ho hem d’assumir i anar tots alineats per assolir els objectius», i més tenint en compte que la mitjana d’edat respecte el curs anterior va rebaixar-se significativament: «Tenim una plantilla amb més qualitat que l’any passat, però són jugadors més joves que han d’anar guanyant experiència. En dos o tres anys tindran un nivell molt més alt que l’actual». De fitxatges, tot i desitjar-ho, no n’espera. La intenció és seguir comptant amb els juvenils per suplir les absències que es produeixin.



Tot i els entrebancs que han hagut d’afrontar els tricolors, «estem contents pel rendiment que està mostrant l’equip. Els jugadors estan donant tot el que poden i traient punts en situacions molt complicades, des de lesions i sancions, a no poder comptar amb bona part de la plantilla durant la setmana en els entrenaments a causa de les seleccions», assegura Castellsagué.

Més baixes

Demà l’FC Andorra rep a la Borda Mateu al segon classificat, el CP San Cristóbal. Per aquest matx no només és baixa Alàez, sinó que també ho és per lesió Betriu, que va acabar lesionat contra el Martinenc, amb una ruptura a l’isquotibial. Però no s’acaben aquí les incidències, ja que el peatge que es va pagar al Guinardó va ser alt, a més de la derrota patida. Font va ser expulsat i tampoc jugarà. A més, aquesta setmana en un entrenament Aaron va quedar tocat al turmell i la seva presència és dubtosa.



El conjunt egarenc és un dels destacats de la categoria. Després d’haver-se enfrontat al líder el cap de setmana passat, ara «tornem a jugar amb un dels equips importants de la Primera Catalana, que destaca pel poder físic i atlètic, que ens exigirà molt. Serà un partit molt difícil, però hem d’intentar equilibrar les seves característiques amb el que tenim», indica el tècnic, destacant que el San Cristóbal juga «molt directe i no dona mai una pilota per perduda. Tenen molta qualitat».