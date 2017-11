Saetde ha invertit 20 milions d’euros a Encamp en cinc anys

El cònsol major d’Encamp, Jordi Torres, havia posat com a data límit perquè l’acord d’intencions amb Saetde es desencallés a finals d’any. Ahir va reiterar que tenen «esperances» que això pugui ser així ja que sembla que hi ha la voluntat del soci majoritari, Joan Viladomat, d’aportar la documentació per justificar que els terrenys de Concòrdia ja són dins la seva concessió, un dels punts que sembla que està impedint que hi hagi una entesa entre els dues parts.

D’aquesta manera, Torres va remarcar que en una trobada que van tenir la majoria, l’oposició i Viladomat es va tractar d’aquest tema i tal com va assenyalar el cònsol hi va haver el compromís que s’aportarà aquests documents. En cas que això no fos així, Torres va manifestar que hi hauria «altres opcions» sobre la taula, entre els quals una nova concessió dels terrenys de Concòrdia, que el comú considera que són molt interessants per a l’explotació d’activitats d’esquí, informa l’ANA.

Durant la reunió també es va tractar de la inversió que Satede ha fet a la parròquia en els darrers quatre o cinc anys i es va xifrar en una quantitat que ascendeix a uns 15 o 20 milions, un total que Torres va considerar que els satisfà. De fet, va recordar que en cas que es dugués a terme l’acord d’intencions això suposaria 20 milions d’euros més d’inversió i sembla que Viladomat també va palesar en aquesta trobada que si es desencalla la situació «el ritme s’acceleraria».

Quant al fet que Saetde es presenti al concurs per entrar a Secnoa, Torres va indicar que «la prioritat és que inverteixi a Encamp» i va afegir que si això «està garantit» s’estima més que la inversió de la societat sigui al país que no pas a fora.

Pel que fa a l’oposició, també es va mostrar en la línia que no es veu de mal ull que s’inverteixi en una altra estació però van incidir que primer han de fer-se millores a la parròquia. Així, des de Liberals tant Jordi Troguet com Maribel Lafoz van destacar que cal prioritzar les inversions a la parròquia i després al país i van afegir que aquesta inversió a Secnoa fins i tot pot suposar un incentiu per als esquiadors. Des del PS, Joan Sans i Pere Marsenyach van destacar que cal ser prudents i que és necessari «centrar els esforços» perquè les inversions es facin «en la nostra concessió» i van destacar que d’allò que s’havia de derivar de l’acord d’intencions només Saetde ha fet inversions mentre que el comú no ha complert els compromisos.