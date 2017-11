El taxi a la carta supera els 48.000 passatgers

El servei de taxi a la demanda Passem el Cantó, que uneix les comarques del Pallars Sobirà i l’Alt Urgell, complirà demà vint anys. Durant aquest temps ha transportat a un total de 48.092 passatgers. La majoria són veïns dels petits poblets per on passa la ruta; un total de 13. Josep Colom, taxista de Passem el Cantó, ha explicat que durant els mesos d’estiu el perfil de passatger canvia i són turistes. En aquests vint anys s’han realitzat 24.143 viatges que traduït en quilòmetres suposa haver superat la xifra d’1,3 milions de quilòmetres. El servei, subvencionat per Transports de la Generalitat, es va posar en funcionament fa dues dècades per donar resposta als joves del Pallars que anaven a estudiar a la Seu d’Urgell. La bona acollida per part de la població va fer que en cinc anys és passes de dos viatges a la setmana (dilluns i dissabte) a quatre de diaris.

La particularitat del servei és que és a la demanda. El passatger ha de telefonar el dia anterior del viatge al taxista per reservar el seu seient. En cas de no tenir reservada cap plaça, el taxi de Passem el Cantó no fa el servei. El vehicle és un monovolum 4x4 amb vuit places. Colom ha explicat que aquest servei dona resposta a molta gent gran que viu en petits pobles i que no disposa de carnet de conduir o vehicle. Hilari Carrera, un usuari de Passem el Cantó, ha manifestat que va més còmode amb taxi que amb el seu cotxe particular donat que el Port del Cantó és una carretera molt sinuosa. El taxista ha explicat que de fer aquesta ruta cada dia, durant vint anys, pràcticament se la sap de memòria i fins i tot ha comptat les corbes que hi ha; unes 150. La Noèlia Marcial és una jove de 18 anys de Sort que estudia a la Seu d’Urgell, i assenyala que aquest transport li va molt bé per poder anar cada dia a l’institut. El servei té una sortida al matí i una a la tarda de Sort direcció a la Seu d’Urgell i una de matí i una de tarda de la capital de l’Alt Urgell cap a Sort.Sort, Embonui, Vilamur, Soriguera, Llagunes, Rubió Guils del Cantó, Canturri, Pallerols del Cantó, Cassovall, Avellanet, Parròquia d’Hortó, Adrall i la Seu d’Urgell són els pobles que tenen parada. La durada del recorregut és d’una hora aproximada però si ha de parar a gaires poblets, aquest temps s’incrementa uns minuts.