‘Plastificats’, l’expo en homenatge a la Setmana Europea de prevenció de residus

Amb motiu de la Setmana europea de prevenció dels residus 2017 que se celebra a partir d’avui, el Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat s’afegeix un any més a aquesta campanya de conscienciació ciutadana amb l’organització de la mostra Plastificats.

Aquesta exposició, assentada de manera eventual al vestíbul de la planta baixa del centre Illa Carlemany, mostra diferents hàbits de consum insostenibles relacionats amb el plàstic. Entre els aspectes quotidians que s’hi troben recollits hi ha les bosses plàstiques, la problemàtica dels consumibles d’un sol ús, o la sobreabundància d’envasos, recollint així el testimoni de propostes que altres anys també van servir per donar el tret de sortida a la Setmana de prevenció com van ser Vides envasades (2016), Desmaterialitza’t (2015) o Bona nit, residu (2014), Passallibres (2013) i Cadira (2012).

Els mals hàbits, en nou expos

A través de nou expositors, es donen a conèixer als ciutadans, de manera molt visual, els hàbits de consum no sostenibles, per als quals es proposen solucions fàcils per canviar-los i reduir d’aquesta manera la generació de residus, i més concretament del plàstic. Cal tenir present que, atès el seu temps de vida superior al centenar o fins i tot al miler d’anys, els residus plàstics mal gestionats són perpetus; això vol dir que es dispersen i contaminen l’entorn amb molta facilitat.

Aquest problema és especialment sensible en el cas dels oceans, que cada any reben al voltant de nou milions de tones de brossa plàstica. Si es manté a aquest ritme, alguns estudis assenyalen que l’any 2050 hi haurà més plàstics que peixos als oceans, amb el problema afegit que aquests residus són assimilats per la fauna marina i, posteriorment, per les persones, a través de la cadena d’alimentació o d’altres vies com la pell o el sistema respiratori.

La mostra Plastificats es traslladarà a partir del dilluns vinent al vestíbul del Centre Cultural i de Congressos de Sant Julià de Lòria.