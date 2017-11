La promoció d’agents de la Policia més gran de la història patrullarà als carrers

Ja fa dues setmanes que la 53a promoció d’agents de la Policia ha començat a formar-se per integrar-se dins del cos. Ahir al matí ha tingut lloc una solemne cerimònia d’obertura de la formació, a l’alberg de la Comella, que és on estaran interns les properes setmanes. En total són 33 agents, només dues dones, xifra global que la converteix en la promoció «més nombrosa de la història de la policia», segons va assegurar el director del cos, Jordi Moreno. Segons informa l’agència ANA, la formació durarà al voltant de set mesos i, un cop finalitzi, els nous agents passaran a reforçar sobretot l’àrea de seguretat ciutadana. És a dir, faran patrulla a peu de carrer.

Les patrulles són «el lloc on han d’estar els nous, perquè és on tens una visió més generalitzada del que és la Policia». A més a més, hi ha «mancances» en aquesta unitat, va admetre Moreno; per exemple per poder controlar el consum d’alcohol i drogues a la via pública per part de menors. En aquest sentit, el director del cos va explicar: «S’han incrementat efectius, tant de paisà com uniformats», però «no es pot estar a tot arreu», «no podem assumir estar les 24 hores a tots els llocs». I és que els menors també van veient els recorreguts de les patrulles «i es van desplaçant». Amb la nova promoció, va avançar, «les rondes seran més freqüents» i també en millorarà l’eficàcia.

El consum d’alcohol i drogues dels menors, un dels grans motius per reforçar la vigilància a la via pública

Qüestionat sobre si el consum de drogues i alcohol entre els menors ha augmentat, Moreno va considerar: «Ho ha fet en la proporció que ho ha fet als països de l’entorn, tot i que ara es crea més alarma social perquè són encara més joves».

Un cop els 33 nous agents s’integrin al cos i passin a reforçar la seguretat als carrers, podran canviar a d’unitat a altres amb més experiència. Al parer de Moreno, el reforç s’hauria d’encarar als punts fronterers, al grup de blanqueig, al de delictes tecnològics i als delictes contra les persones. «Però en set mesos poden canviar les necessitats», ha afegir.

Calen més agents

El que sí que també va plantejar el director de la Policia és que caldran més agents. No hi ha prou amb 33. «Cada vegada tenim més problemàtiques i se’ns demana més», va justificar. La Policia, ara conformada per uns 250 agents, ha d’augmentar la seva presència a esdeveniments culturals, esportius i a festes majors. També la nova seu de la Justícia «farà incrementar el nombre d’efectius» necessaris.

El caporal de formació, Sergi Lechuga, va explicar que els alumnes de l’alberg de la Comella faran sobretot formació en dret penal, tècniques d’intervenció per controlar persones i tir, a més de l’esport. La finalitat és que, passats aquests sis mesos, «quan l’alumne surti al carrer ja estigui plenament operatiu». Durant el primer any, s’intentarà que patrulli amb un policia experimentat.

La formació la duen a terme una quarantena d’agents (tot i que només Lechuga i un altre company de manera fixa), i també venen especialistes de fora d’Andorra.

Sense oblidar la lluita contra el terrorisme

El Cos de Policia compta amb un grup especialitzat en terrorisme, que fa ja temps que funciona però que, davant els atemptats a zones properes viscuts darrerament, i l’expansió del terrorisme gihadista, necessita actualitzar-se i reforçar-se. «Abans el terrorista era més autòcton, com ETA i Terra Lliure, però ara la problemàtica és mundial», alerta Moreno.

Així doncs, Andorra no pot pretendre estar al marge i per aquest motiu aposta per formar tots els agents «el màxim possible» i «tenir-los preparats per prevenir i evitar atemptats».

Els prop de 250 policies del cos rebran formacions en aquesta matèria, com també els 33 futurs agents. Amb tot, no s’ha descartat ampliar el grup especialitzat. Ara mateix es compon de tres persones i un comandament.

Moreno també va informar que una de les accions que ja s’han implantat per lluitar contra el terrorisme és que alguns agents patrullen amb arma llarga. Fa gairebé un any que s’ha aplicat aquesta mesura «per prevenció», quan hi ha molta afluència de gent i perquè l’arma llarga «és la més fàcil d’utilitzar si cal actuació ràpida», va justificar Moreno., afegint que aquesta és una mesura habitual també a d’altres països.

En un altre ordre de coses, el director del cos va avançar la creació d’una unitat de jocs d’atzar, amb agents preparats per lluitar contra delictes que es puguin cometre relacionats amb l’obertura del casino, com delictes de blanqueig i socioeconòmics. La formació en aquest sentit, però, no començarà fins a principis de l’any vinent.