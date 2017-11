Pèrdues en el sector del vi per la climatologia

La climatologia adversa d’aquest estiu ha tingut repercussions negatives en el sector del vi. Un dels productors del país, Joan Carles Verdaguer, del Celler Mas Berenguer, assegura que les pèrdues en la seva collita han arribat fins al 60%. «Primer vam tenir gelades que van minvar molt les collites, després plagues, a continuació va venir la plaga i, finalment, van venir els porcs senglars i els moixons», explica Verdeguer. El Celler Mas Berenguer va recollir la seva primera collita el 2012. En una campanya normal col·lecten al voltant d’uns 3.000 litres de vi, és a dir, unes 3.500 ampolles.



Ara bé, en l’edició d’aquest any han collit 800 litres. Normalment, fan una versió de vi blanc anomenada chardonnay, així com vi negre. Però la situació d’enguany els ha portat a reinventar-se. Com que només han recol·lectat 350 litres de vi negre, això no era suficient per produir vi negre i, per tant, van decidir aventurar-se i fer una variant de xampany rosat, que es podrà tastar a partir de l’any que ve. «És el primer any que en fem», relata Verdeguer.

El Celler Mas Berenguer es va iniciar en aquesta aventura el 2008, quan van posar la llavor de les primeres plantes. «Va ser Chardonnay i Sauvignon», recorda Verdeguer. El 2011 van fer la primera prova i no va ser fins al 2012 que van començar a cultivar per produir.

El sector busca tenir un segell d’IGP per estar acord amb els estàndards europeus

El Celler Mas Berenguer és una de les quatre cases del Principat que elaboren aquest producte i que avui participaran en la 5a Trobada Internacional de Microproductors de Vi Andorra, que té lloc a Sant Julià de Lòria. A banda dels productors del país, també hi ha confirmats de Portugal, Espanya i França, entre d’altres. En la jornada hi assistiran també el ministre de Turisme, Francesc Camp, el cònsol lauredià, Josep Miquel Vila, i el conseller d’Obres, Urbanisme i Esdeveniments d’aquesta parròquia, Joan Vidal.



Xavier Coma, president de l’Associació de Pagesos i Ramaders d’Andorra (APRA), assegura que la qualitat dels vins andorrans «és ben bona». A més, explica que amb el canvi climàtic, «la vinya està guanyant terreny amb alçada».

Segell pel vi

Una de les voluntats del sector és poder tenir un segell Indicació Geogràfica Protegida (IGP). «S’està treballant pel projecte de fer un segell IGP i si s’ha de fer, el farem», remarca Verdeguer. Malgrat això, es mostra més partidari de tenir un segell de vi d’Andorra, però remarca que la finalitat de tenir aquest segell és seguir amb els estàndards europeus.