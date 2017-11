L’FC Andorra afronta amb baixes el matx amb el segon

Si la visita al camp del líder la setmana passada es produïa plena de condicionants, el partit contra el segon classificat no serà menys. L’FC Andorra juga avui a la Borda Mateu (16.00 hores) amb el CP San Cristóbal, en un duel que es presenta complicat per les baixes que arrosseguen els tricolors, i més tenint en compte qui tenen al davant.



El conjunt de Terrassa arriba al Principat en plena línia ascendent sumant quatre victòries consecutives. «És un rival complicat perquè està fort. És un equip dur i competitiu», exposa Emili Garcia. Alàez es perdrà per lesió el que queda de temporada. Aquesta circumstància provoca que «anímicament estem fotuts perquè perdre un company per tota la temporada quan jugues a futbol perquè t’agrada és dur. Ell sap que té tot el nostre suport i l’esperem amb moltíssimes ganes». També és perd el partit per problemes física Betriu. «Perdem dues peces clau. La plantilla és curta, però tenim tots la motivació de jugar i ho donarem tot», indica el central. Font no jugarà per sanció.

Emili: «Estem competint bé, donant la cara a cada partit i amb paciència, esforç i treball tot arribarà»

Tot i els contratemps que es presenten, el grup està molt unit i «estem tots mentalitzats del que volem fer. Tenim la capacitat de superar-ho tot i estem amb moltes ganes i motivats» per sumar els tres punts contra el San Cristóbal: «Una victòria a part de donar un cop a la taula i a la classificació, davant un rival que va segon, ens donaria ambició, veure que pots superar a un equip dels de dalt. Això dona molta moral per continuar treballant». Mantenir la seguretat defensiva de jornades anteriors serà un punt vital davant un conjunt que destaca pel seu poder golejador. «Partim de la base que si estem forts a darrere, alguna ocasió tindrem a dalt. A partir d’aquí podem fer molt mal. Som un dels equips més forts com a local, aquest camp ens dona garanties de victòria. Serà un partit atractiu», que volen guanyar per seguir sumant: «Lluitem per assolir l’objectiu el més aviat possible. No estan sortint les coses com ens agradaria, però estem competint bé, donant la cara a cada partit i amb paciència, esforç i treball tot arribarà». H