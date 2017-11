Tret de sortida de la Trobada de microproductors de vi

Un total de 75 microproductors omplen, des d'aquest dissabte a les dotze del migdia, el recinte firal instal·lat a Sant Julià de Lòria en motiu de la 5a robada internacional de microproductors de vi. Una xifra que any rere any creix de manera considerable. La primera edició n’hi va haver 42; la segona, 55; la tercera, 56, i l’any passat, 61. És per això que el cap de Govern, Toni Martí, considera que l'esdeveniment està més que consolidat i cada vegada va a més. “Sant Julià de Lòria és un referent i hem de felicitar les productores de vins del país perquè és una feina molt dura, no tot ha de ser el tabac”. Martí també ha reconegut que les quatre microproductores de Sant Julià segurament “no es faran milionàries perquè opten per la qualitat per davant de la producció”.



Per primera vegada, l’esdeveniment vinícola se celebra sota la marca Explòria, que identifica la parròquia laurediana com l'espai de micro fires d'Andorra per excel·lència. “És un encert impulsar micro fires temàtiques i l'espai escolli també ho és, perquè està al centre de la parròquia”, ha ressaltat Martí. Com a novetat d'enguany també cal destacar que la presència a la fira té un preu: 300 euros per estand, un import assequible comparat amb altres esdeveniments similars –ronden els mil euros– i que estableix la professionalització de la trobada.



En aquest sentit també s'ha volgut felicitar per la feina feta el cònsol major de Sant Julià, Josep Miquel Vila, que ha remarcat que amb aquests diners i gràcies al principal patrocinador de l'esdeveniment s'han pogut col·locar dos recintes diferents. “Fer conviure el vi amb altres sensacions arribant a un maridatge entre el producte estrella i el menjar i també amb sensacions com la pintura i la música, per arribar a descobrir l'art de viure al voltant del vi”, ha explicat Vila.



La majoria dels grans protagonistes de la trobada procedeixen d'Espanya, però també n’hi ha de França, Portugal, Hongria, l'Uruguai, l'Argentina i Itàlia, entre d'altres. Evidentment, no hi falten tampoc els quatre microproductors de vi lauredians: Casa Beal, Casa Auvinyà, Borda Sabaté i Mas Berenguer. A la inauguració de la fira hi han assistit múltiples autoritats encapçalades pel cap de Govern, el ministre de Turisme, Francesc Camp, i el cònsol major de Sant Julià. Un cop tallada la cinta i feta la benedicció de l'espai per part del mossèn de la parròquia, Pepe Chisvert, les autoritats han recorregut l'espai saludant a cadascun dels microproductors i tastant les propostes que els oferien.



La fira estarà oberta fins aquest diumenge per al públic i fins dilluns només per als professionals perquè les bodegues puguin fer contactes amb proveïdors i el sector de la restauració i puguin tancar acords. Els actes més esperats d'aquest dissabte a la tarda començaran a les 17.30 quan Tati Quera, propietària de El Petit Paradís, oferirà un maridatge de formatges i vins, primer, i de pernils i vins, després. La jornada d'aquest diumenge començarà amb una nova taula rodona i el taller demostració Coupage, que el farà l’expositor Thunder Wine Markets, a partir de les 14. A la tarda, els tastos seguiran amb els maridatges d’ostres i cava, i foies i vins que organitzen Ramon Cabiscol i Josep Baeta i Mireia Bosch.