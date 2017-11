Vallnord, la millor estació d’esquí d’Andorra pel World Ski Awards

Vallnord es proclama per quart any com la millor estació d’esquí d’Andorra, segons el World Ski Awards. Aquest reconeixement, va explicar ahir l’empresa en un comunicat, és resultat del vot de centenars de milers d’usuaris al llarg de tres mesos, així com la d’un jurat de diferents àrees del sector neu com touroperadors o mitjans de comunicació o executius.



Els codirectors de Vallnord, Josep Marticella i Xabier Ajona, van acudir abans d’ahir a la ciutat austríaca de Kitzbühel, on va tenir la cerimònia de l’entrega de premis. En l’acte de lliurament, tant Marticella com Ajona van agrair als professionals de la indústria del sector per haver tornat a reconèixer els esforços de les estacions de la Massana i Ordino per oferir els millors serveis a l’esquiador.



Els World Ski Awards arriben a la seva cinquena edició, Vallnord n’ha guanyat quatre i els dos últims de consecutius. Aquests premis, que es van inaugurar el 2013, s’han consolidat com la cita anual de les millors empreses mundials pertanyents a la indústria de la neu i de l’esquí.

Altres reconeixements

Així mateix, el domini va ressaltar que «la constància de Vallnord en favor de preservar i augmentar la satisfacció dels seus clients» també va ser motiu per ser distingit amb els premis Ski the East Awards, un reconeixement anual vers les estacions de tota la Península de Nevasport. Les pistes d’Ordino i de la Massana tornen a posicionar-se en el top ten de les millors instal·lacions de neu votades pel client. Les pistes ordinenques han obtingut una nota de 8,22 punts, mentre que les massanenques uns 7,89 punts, amb els quals Vallnord–Pal Arinsal se situa en la vuitena plaça del rànquing. L’avaluació de Nevasport sorgeix del vot de 10.000 persones, que van exercir de l’abril a l’octubre. Entre altres qüestions van respondre una enquesta on se’ls preguntava sobre el forfet de temporada, el treball a pistes, o ara els preus.



Les pistes d’Arcalís també van er elegides com les que tenen més i millor neu dins del territori pirenaic i espanyol. Així mateix, l’estació ocupa la segona plaça com a estació amb millor forfet de temporada i també han sobresortit el backcountry (fora pista) i els preus assequibles dels forfets. Pel que fa a les set altres categories cal destacar la presència de Vallnord–Ordino Arcalís entre l’estació amb millor oferta de restauració i l’estació més tecnològica.