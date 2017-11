L’Engordany continua en el lideratge amb pas ferm

Una setmana més la UE Engordany segueix encapçalant la Lliga Multisegur Assegurances. La victòria aconseguida consolida les aspiracions del conjunt de Filipe Busto, que encadena sis triomfs de manera consecutiva.



L’Engordany s’imposava al Nóbrega Constructora FC Encamp (0-2). Cellay obria al marcador al minut 20 i el segon era obra de Luigi al 41. En el derbi colomenc, la victòria va ser per al Vallbanc per 0-2. Sosa marcava el primer al 36 i la sentència no arribava fins al temps afegit de la segona part, amb el gol de Torres. En un altre duel entre aspirants als play-off al títol, el Restaurant Tic Tapa UE Sant Julià s’imposava per la mínima a l’FC Lusitans (1-0). El matx es decidia amb la diana de Girau al 54.

L'Inter Club Escaldes aconsegueix la golejada de la jornada, imposant-se 0-8 al Penya Encarnada d'Andorra

La golejada de la jornada l’aconseguia l’Inter Club d’Escaldes, que s’imposava al Penya Encarnada d’Andorra per 0-8. Abans d’arribar al quart d’hora el partit ja estava sentenciat. En tant sols tretze minuts l’equip dirigit per Àlex Somoza ja dominava per quatre gols. El primer era en pròpia porteria, i els següents de Gallart, Peralta i Reyes, aquest de penal. Al descans eren mitja dotzena els gols que reflectia el marcador, amb Moreno i Peralta marcant. A la represa veien porteria Maicon i Idris.



L’Engordany és el líder de la Primera Divisió amb 23 punts, seguit pel Vallbanc FC Santa Coloma amb 20. Amb 16 es troben el Tic Tapa i Lusitans. Cinquè és l’Inter Club Escaldes amb 13, amb la UE Santa Coloma a continuació amb 10. El Nóbrega Constructora és penúltim amb quatre i tanca la classificació una jornada més el Penya Encarnada, que encara no s’ha estrenat en quan a punts.