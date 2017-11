Un menú degustació per celebrar la patrona de la música

Uns 180 intèrprets van tiratrendavant el concert en commemoració de la patrona de la música, que va tenir lloc ahir a l’Auditori Nacional. Aprofitant que la setmana passada es va celebrar la Mostra Gastronòmica d’Andorra, el director musical, Albert Gumí, va presentar el programa com un menú de «degustació musical», amb una primera part clàssica i una segona més exòtica i explosiva, amb un repertori de cançons d’arreu del món. «Al principi sobre de l’escenari tenim els joves del país que tenen més anys, entre 15 i 25, i que fan un treball de música clàssica molt especialitzat, en la segona part entren a escena els nens més petits del país i creiem que la seva formació pedagògica, poder-los oferir el fet de tastar sons musicals d’altres cultures, ha estat molt enriquidor per a ells», va ressaltar Gumí.



El concert va anar a càrrec de la Jove Orquestra Nacional de Cambra d’Andorra (Jonca), l’Institut de Música del Comú d’Andorra la Vella, l’Escola de Música del Comú d’Escaldes-Engordany, l’Escola de música de les Valls del Nord, l’escola Harmonia, l’Espai de música moderna, l’Escola municipal de música de la Seu d’Urgell i l’escola de violí del departament de Cultura del Comú d’Encamp.

Pel que fa al repertori en concret i la participació d’instruments, la primera part, plantejada com un menú culinari elaborat amb plats de diferents consistències musicals i protagonitzada per la Jonca, va estar formada per una orquestra de 34 músics amb 7 violins primers, 8 violins segons, 5 violes, 4 violoncels, 2 contrabaixos, 3 flautes, 2 clarinets i 1 percussionista. S’han interpretat obres de Mouret, Clarke, Mozart, Williams, Boccherini i Debussy amb arranjament d’Albert Gumí.



La segona part va estar capitanejada pels joves intèrprets de les escoles de música juntament amb la Jonca. En concret, 112 instrumentistes repartits amb 48 cordes, 5 flautes, 3 clarinets, 2 saxofons, 7 acordions, 16 guitarres, 6 trompetes, 3 percussionistes, 7 pianistes, 9 metal·lòfons, 3 guitarres i 1 baix elèctric. Per primera vegada, també hi van participar 3 trombons a la secció de metalls i una setantena de veus van ser les protagonistes de la cantata. En segona part del concert tots els intèrprets que hi han participat són genuïns del país.



Gumí va destacar que l’espectacle es va comença a gestar fa mig any. «És realment un repte molt progressiu, però creiem que és molt enriquidor perquè en un concert el procés creatiu i de preparació és molt important», va destacar.

Les entrades per al concert es van exhaurir. L’actuació, que va ser organitzada i impulsada pel tant pel Govern com la Fundació Crèdit Andorrà, va durar al voltant d’una hora i quart, segons informa l’ANA.